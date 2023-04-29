36 ألف متفرج يزينون مدرجات استاد محمد بن زايد

تزينت مدرجات استاد محمد بن زايد بـ36 ألف متفرج من جماهير الشارقة والعين في المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، إذ استمتعوا بالأجواء الحماسية الكروية، وشجعوا فريقيهما على مدار اللقاء.

واستقبلت الجماهير لاعبيها منذ بداية فترة الإحماء من خلال ترديد الأهازيج الخاصة والهتاف بأسماء اللاعبين المفضلين لها، وقبل انطلاقة المباراة ردّدت الجماهير النشيد الوطني للدولة في مشهد رائع، ورفعت جماهير الشارقة «تيفو» لشخصية كرتونية، فيما رفعت جماهير فريق العين «تيفو» بعنوان «كش ملك».

وكانت الجماهير بدأت تتوافد على ملعب المباراة منذ وقت مبكر، واصطفت الآلاف من السيارات حول الاستاد، فيما شوهد المئات من الجماهير من مختلف الأعمار والجنسيات، وبعضهم كان يرتدي قمصان فريقي الشارقة والعين، وآخرون يحملون الشالات وهم متجهون إلى موقع الحدث.

ووضعت شرطة أبوظبي خطة محكمة للتعامل مع الازدحام المروري المتوقع، إذ تم تخصيص مواقف قاعة الاحتفالات في قصر المشرف وملعب مدينة زايد الرياضية لنقل الجماهير إلى الاستاد، وذلك من أجل تفادي اكتظاظ السيارات بالقرب من الملعب، إذ كان الطريق سالكاً إلى الملعب، واستمر نقل الجماهير على مدار الوقت، وكانت بعض الجماهير قد وصل مع انتصاف الشوط الأول.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، كانت السعة الاستيعابية للاستاد، التي تصل إلى 36 ألف متفرج، قد امتلأت بجماهير الفريقين، وخصصت بعض المدرجات للأسر والأطفال، ما يعكس مدى الشغف الكبير بكرة القدم حتى للأسر، كما استمتعت الجماهير بمهرجان الأضواء الذي سبق انطلاقة المباراة.

يذكر أن مكتب شؤون جماهير فريق العين استقبل جماهيره في الاستاد من خلال تقديم الشالات والأعلام المخصصة، كما سهل من مهمة وصولهم إلى مداخلهم المخصصة إلى المدرجات.