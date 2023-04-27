الشامسي: الإصابات أبرز أسباب فقدان الحمرية فرصة الصعود إلى «المحترفين»

قال رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية جمعة الشامسي، إن «الإصابات المؤثرة لأبرز اللاعبين كانت من أهم الأسباب وراء فقدان الحمرية فرصة الصعود إلى (المحترفين) في الموسم الحالي، حيث بات الفريق خارج السباق، كونه يحتل المركز الخامس بـ46 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الوصيف.

وأضاف جمعة الشامسي في حديث لـ«الإمارات اليوم»: «تعرض أبرز اللاعبين لإصابات أثرت على المردود الجماعي للفريق، منهم عمر ياسين ولويس هنريكي، اللذان أصيبا بالرباط الصليبي، وإصابة قوية للمدافع أحمد محمود».

وقال إنه رغم ذلك اجتهد الفريق وحقق نتائج طيبة، وتابع الشامسي: «منذ خمسة مواسم ونحن ننافس، وكنا قريبين من التأهل في مواسم سابقة قبل أن نفقد الفرصة في الأمتار الاخيرة، ولولا إصابات الموسم الحالي لواصلنا المنافسة القوية حتى الصعود، ورغم ضياع فرصة التأهل فإننا خرجنا بمكاسب عديدة، منها استكشاف لاعبين مواطنين موهوبين تمكنوا من إثبات جدارتهم مع الفريق.

وقال إن الفريق سيسعى للتعويض في الموسم المقبل، وينافس على الصعود. وأضاف: «بالتأكيد ليست الإصابات السبب الوحيد لفقدان فرصة الصعود، بل هنالك أسباب أخرى، منها قوة المنافسات وتطور الفرق التي تنافس على الصعود بشكل لافت للنظر، والظهور المميز وغير المتوقع لفرق أخرى حققت مفاجآت كبيرة، منها مصفوت ومسافي والذيد». وتابع: «كذلك لم نوفق بالفوز في مباريات مع سيتي وغولف إف سي بتعادلين وخسارتين تسببا بفقدان 10 نقاط مع فرق لا تعد من المنافسين المباشرين، كما تسبب خطأ اداري بفقدان ثلاث نقاط في مباراة تعادلنا فيها مع الفجيرة».

في جانب آخر، قال جمعة الشامسي، إن «تميز الحمرية في الألعاب الفردية ليس وليد الصدفة»، معبراً عن اعتزازه بما تم تحقيقه من إنجازات في الموسم الحالي عوضت فقدان فرصة الصعود للمحترفين بالنسبة لفريق الكرة، مؤكداً أن الألعاب الفردية من أبرز ما يتميز به النادي، ويؤكد الاهتمام بالشباب وبجميع الألعاب.