اتحاد الريشة الطائرة يعلن تفاصيل بطولة آسيا اليوم

يعقد اتحاد الريشة الطائرة مؤتمراً صحافياً الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم في مقر الهيئة العامة للرياضة بدبي، للإعلان عن تفاصيل بطولة آسيا، التي تقام تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ويستضيف مبارياتها نادي النصر خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل الجاري. وسيتم خلال المؤتمر الكشف عن تفاصيل اللاعبين المشاركين في هذا الحدث الكبير وجنسياتهم، والتفاصيل الخاصة بالبطولة والاستعدادات التي قام بها اتحاد الريشة الطائرة بالتنسيق مع الجهات الرياضية في الدولة لاستضافة تلك البطولة.