ختام المنافسات الرياضية الرمضانية بشرطة رأس الخيمة

توج نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة العميد عبد الله خميس الحديدي الفائزين الاوائل في ختام منافسات مسابقة الكرة الطائرة وشد الحبل ضمن الفعاليات والأنشطة الرياضية للمنطقة الأمنية برأس الخيمة وكأس القائد العام للرماية في نسخته التاسعة وبحضور مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة العقيد حمد عبدالله العوضي و رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية الرائد عبد الله بن سلطان القاسمي.

وفي النتائج حصد فريق الإدارة العامة للعمليات الشرطية المركز الأول في مسابقة كرة الطائرة فيما حصلت إدارة الدفاع المدني على المركز الثاني ومكتب القائد العام ونائبة على المركز الثالث، وفاز فريق إدارة الدفاع المدني بالمركز الأول في شد الحبل وجاءت الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة في المركز الثاني ومكتب القائد العام ونائبة على المركز الثالث .

وفي بطولة كأس القائد العام للرماية رقم ( 9 ) جاءت النتائج على المستوى الفرقي حصول الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة على المركز الأول برصيد 273 نقطة وفي المركز الثاني الإدارة العامة للعمليات الشرطية برصيد 268 نقطة وجاء ثالثاً إدارة الدفاع المدني برصيد 252 نقطة ، أما على المستوى الفردي فأستطاع الرامي ظاهر حمد العرياني من الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة الحصول على المركز الأول برصيد 94 نقطة وجاء بالمركز الثاني اللاعب عبد الرحمن هاشم محمد من الإدارة العامة للعمليات الشرطية برصيد 93 نقطة .

بدوره أكد العميد عبدالله خميس الحديدي أن هذه البطولات تعكس اهتمام القيادة بمختلف الفعاليات الرياضية إيماناً منها بدور الرياضة في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة لما لها من دور كبير في غرس الثقة بالنفس وتكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين جميع العاملين ورفع مستوى اللياقة البدنية ونشر الوعي الرياضي لجميع منتسبي القيادة مثمناً على البطولات التي حققت نجاحاً من حيث التنظيم والمشاركة والنتائج في أجواء رمضانية خلال الشهر الفضيل