تواصل تحضيرات نهائي كأس رئيس الدولة بين الشارقة والعين

يُواصل فريق عمل اتحاد الإمارات لكرة القدم سلسلة اجتماعاته التنسيقية اليومية في العاصمة أبوظبي استعداداً للمباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تجمع فريقي الشارقة والعين يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

ويقوم فريق العمل المُكلف بتنظيم النهائي الأغلى عقد اجتماعاته مع مختلف الجهات بهدف التحضير المناسب للحدث الرياضي الكروي الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب زياراته الميدانية لملعب المباراة لوضع اللمسات الخاصة على حفل ما قبل المباراة , التي من المنتظر أن تشهد حضوراً جماهيرياً لافتاً, ليس على مستوى جماهير الفريقين فحسب انما على المستوى العام نظراً للقيمة الغالية للبطولة.

وأكد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد عبدالله هزام الظاهري، في تصريح صحافي، أن تأهل الشارقة والعين إلى نهائي كأس رئيس الدولة سيجعل من نهائي أغلى البطولات حدثاً رياضياً مميزاً في عام 2023 بسبب شعبية الفريقين، فضلاً عن قوتهما الفنية ووجود نجوم مميزين في صفوفهما.

وقال: " أتقدم بالتهنئة للفريقين بمناسبة تأهلهما لنهائي ينتظره الكثير من الناس، رجال ونساء, كبار وصغار, وكذلك يتابعه جمهور واسع خارج الدولة".

وأشار الأمين العام إلى أن نهائي أغلى البطولات لم يعد حدثاً كروياً فحسب, بل أصبح حدثاً اجتماعياً تحضره العائلة للاستمتاع بالفعاليات التي تُقام على هامش المباراة, وبالأجواء الرائعة داخل الملعب, مؤكداً أن نهائي 2023 سيكون نسخة مليئة بالإثارة والتشويق.