الوحدة والجزيرة.. «كلاسيكو» النداء الأخير

سيكون استاد آل نهيان عند الساعة 10:00 من مساء اليوم موعداً لمباراة الكلاسيكو، التي تجمع بين الوحدة وضيفه الجزيرة، ضمن الجولة الـ23 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء يبحث من خلالها الطرفان عن الاستجابة لـ«النداء الأخير» للاستمرار في سباق المنافسة على لقب الدوري، نظراً لأن الخسارة في المباراة وانتصار شباب الأهلي على النصر في اللقاء الذي يقام في التوقيت ذاته يعني الخروج رسمياً من الصراع على اللقب.

ويدخل أصحاب الأرض المواجهة وفي رصيدهم 42 نقطة في المركز الثالث، ولا بديل أمامهم سوى الانتصار فقط للإبقاء على آماله الضعيفة في المنافسة، لكن الوحدة الذي لم يقدم أي أداء مقنعاً في الجولة الماضية أمام دبا سيكون مطالباً بالتحسن أكثر، وأن يكون أكثر حسماً في استغلال الفرص التي قد يحصل عليها. وعلى الجانب الآخر، يملك الجزيرة في رصيده 40 نقطة في المركز الخامس الذي استعاده بفضل الانتصار في الجولتين السابقتين على الوصل 2-1 والنصر 4-3، ويدرك لاعبوه أن أهمية الانتصار في «الكلاسيكو» التي تعني رد الدين لمنافسه الذي فاز ذهاباً صفر-1، وكذا الاستمرار في صراع اللقب.