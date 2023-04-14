السويدي: كأس منصور بن زايد تطورت بارتفاع عدد الفرق

شهدت النسخة الـ10 من كأس منصور بن زايد لكرة القدم، التي أسدل الستار عليها، أخيراً، مشاركة استثنائية للمرة الأولى بـ12 فريقاً، وارتفاع في عدد اللاعبين الأجانب، الأمر الذي انعكس على مستوى اللاعبين وأدائهم، حتى المباراة النهائية، التي توّج فيها فريق مدارس الإمارات الوطنية بطلاً واحتفظ بلقب النسخة الثانية على التوالي.

وشهدت البطولة مشاركة عدد من النجوم، الذين سبقت لهم المشاركة في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، من أبرزهم مهند العنزي لاعب نادي العين والمنتخب الوطني السابق، وعصام العدوة لاعب نادي الظفرة السابق، بما حقق قيمة مضافة للمنافسات. وكانت البطولة قد شهدت إقامة منطقة الفان زون للمرة الأولى، بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، ما انعكس على الحضور الجماهيري للمنافسات من مختلف الفئات.

وقال خالد السويدي، ممثل ديوان الرئاسة عضو اللجنة المنظمة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»

: «إن البطولة تتطور من نسخة إلى أخرى، سواء على مستوى التنظيم أو المنافسة، وأن النسخة الـ10 جاءت مميزة بكل تفاصيلها، بعد ارتفاع عدد الفرق المشاركة، وكذلك عدد الأجانب، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية للبطولة، وأسهم في ارتفاع وتيرة المنافسة حتى اللحظات الأخيرة». وأضاف: «نأمل أن يرتفع عدد الفرق المشاركة في النسخة المقبلة للبطولة، بعد نجاح النسخة الـ10 فنياً وتحكيمياً وتنظيمياً وجماهيرياً».

بن هزام: البطولة أصبحت جزءاً حيوياً من الأنشطة الرياضية والمجتمعية

قال الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد بن هزام الظاهري، في تصريح لـ«وام»

: «إن كأس منصور بن زايد لكرة القدم حدث رياضي واجتماعي مهم، وأصبح جزءاً حيوياً من الأنشطة الرياضية والمجتمعية، التي تسهم في تقوية الأواصر بين الفرق واللاعبين المشاركين وكذلك الجمهور».

وأضاف: «إن دعم ورعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للبطولة منحها قوة إضافية، وجعلها من المنافسات الرياضية المهمة، في شهر رمضان المبارك». وأشار إلى أن اتحاد الكرة يحرص على الإسهام في هذه البطولة المهمة، من خلال تهيئة الحكام وتقديم الدعم الفني، وأن زيادة عدد الفرق في النسخة الـ10 دليل على قوة المنافسة.

لاعبا العين والظفرة سابقاً مهند العنزي، والمغربي عصام العدوة، بين النجوم المشاركين في البطولة.