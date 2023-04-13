«رياضة المرأة» يحتفي مع لاعبات الأولمبياد الخاص بيوم زايد للعمل الإنساني

نظم اتحاد الإمارات لرياضة المرأة بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام والأولمبياد الخاص الإماراتي واتحاد الإمارات للريشة الطائرة وجمعية أمهات أصحاب الهمم «همة»، فعالية رياضية ضمن مبادرة «طاقة إيجابية» بمقر الاتحاد النسائي في أبوظبي، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني.

وحضر الفعالية نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، والدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، ونورة المريخي، عضو مجلس إدارة جمعية أمهات أصحاب الهمم (همة)، وعضوا اتحاد الإمارات لرياضة المرأة وفاء حسن الشامسي وشيخة غانم الشامسي، وممثلات الأولمبياد الخاص الإماراتي عائشة الشحي ونجوى النعيمي، بمشاركة بطلات الأولمبياد الخاص الإماراتي في مختلف الألعاب الرياضية وعدد من صاحبات الهمم المنتسبات لجمعية أمهات أصحاب الهمم «همة»، إلى جانب أمهاتهن وموظفات الجهات المنظمة، وممثلات عن جهات حكومية ومن مختلف فئات المجتمع.

وتضمنت الفعاليات تنظيم منافسات لرياضة الريشة الطائرة بين لاعبات الأولمبياد الخاص الإماراتي وصاحبات الهمم المنتسبات لجمعية «همة»، في أجواء ترفيهية مليئة بالنشاط والمتعة، كما شاركت بعض الأمهات باللعب مع بناتهن لتشجيعهن وإضفاء مزيد من السعادة على قلوبهن.

وقالت نورة السويدي، في تصريح صحافي: «نعتز كل عام بالاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام الموافق لذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لترسيخ استدامة منظومة القيم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تماشياً مع ما نلمسه اليوم من قيادتنا الرشيدة واستراتيجيتها المواكبة لتطوير شأن العمل الإنساني لتستمر هذه المسيرة الخيرية جيلاً بعد جيل».

وأضافت: «حرص اتحاد الإمارات لرياضة المرأة على نشر السعادة وتعزيز النشاط والحيوية بين فئة صاحبات الهمم الغاليات على قلوبنا ودعم الجهود لدمجهم في المجتمع، تلك الثقافة المستمدة من ممارسات وطننا الغالي في بث الفرحة ورسم الأمل بقلوب الجميع، فالقيمة الحقيقية للعمل الإنساني تتجلى في توصيل الرسالة الإنسانية، بأسلوب يلهم الآخرين نشر الخير».