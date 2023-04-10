ختام الدورة الرياضية لحكومة عجمان اليوم بنهائي بطولة كرة القدم

تختتم اليوم الإثنين النسخة الثالثة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023، والتي تقام بتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، حيث يلتقي فريق دائرة البلدية والتخطيط بفريق الإدارة العامة للدفاع المدني في المباراة النهائية لمنافسات بطولة كرة القدم في الساعة العاشرة مساء.

ويسعى فريق دائرة البلدية والتخطيط للحفاظ على اللقب الذي فاز به في النسختين الماضيتين عامي 2019، و2022 بينما يطمح فريق الإدارة العامة للدفاع المدني لتدوين اسمه كثاني فريق يفوز بكأس البطولة.

وكان قد أسدل الستار في نادي مصفوت للرماية على منافسات بطولة الرماية بإقامة مواجهات المرحلة الأخيرة من مسابقات إسقاط الأطباق مسدس رجال، وبندقية الشوزن فردي رجال، وبندقية السكتون صحون فرق نساء، وسط حضور جماهيري لافت تفاعل مع المنافسات وأضفى أجواءً حماسية على المشهد الختامي.

حضر الختام عبد الله حمدان بن دلموج رئيس مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وعادل الهاشمي الرئيس التنفيذي لمجموعة لافيش للعطور الراعي الذهبي للبطولة، وأحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة العليا للدورة الرياضية لحكومة عجمان، وناصر بن ضحى مدير بطولة الرماية.



واتسمت المنافسة بين المتسابقين بالندية والإثارة، وأسفرت نتائج مسابقة إسقاط الأطباق مسدس رجال عن تتويج سعيد محمد هاشل الخاطري وحسن عبد الله نعمان البلوشي من فريق السوان بالمركز الأول وجائزة مالية قدرها 20 ألف درهم، وحصل محمد أحمد محمد عبدالله ومحمد مراد موسى عبد الله من فريق الإدارة العامة للدفاع المدني على المركز الثاني وجائزة مالية 10 آلاف درهم، وفاز عمر محمد الهرمودي وحسن إسماعيل الجلاف من فريق دبي بالمركز الثالث وجائزة مالية 4 آلاف درهم، بينما نال أحمد علي عبدالله البلوشي وعبدالله سلطان الجلاف من فريق زلزال المركز الرابع وجائزة مالية ألفين درهم.

وفي مسابقة بندقية الشوزن فردي رجال فاز أحمد محمد أحمد بن غنيم بالمركز الأول وجائزة مالية قدرها 8 آلاف درهم، ومحمد عبيد سالم عبيد الكعبي بالمركز الثاني وجائزة مالية 6 آلاف درهم، ونال حمد سالم سيف الكعبي المركز الثالث وجائزة 4 آلاف درهم، فيما حصل سعيد محمد سعيد القايدي على المركز الرابع وجائزة مالية ألفين درهم.

أما في مسابقة بندقية السكتون صحون فرق نساء فقد توجت مريم أحمد خميس اليماحي، وشيخة علي محمد المرزوقي من فريق نادي مصفوت بالمركز الأول وجائزة مالية 10 آلاف درهم، وفازت آمنة سلطان الدرمكي، وعزاء سعيد الدرعي من فريق ند الشبا بالمركز الثاني وجائزة مالية 8 آلاف درهم، وحصلت فاخرة عبد الله الدرعي، وصبحاء خميس الدرعي من فريق جميرا على المركز الثالث وجائزة مالية 4 آلاف درهم، فيما نالت حمدة أحمد لشكري، وأسماء أحمد الكمدي من فريق جبل علي المركز الرابع وجائزة مالية ألفين درهم.

وأكد عبد العزيز عبد الله مدير البطولة جاهزية اللجنة العليا المنظمة لختام الدورة قائلاً إن اللجنة المنظمة أعدت حفلاً مميزاً يشتمل على العديد من الفقرات الاستعراضية والترفيهية، ويتضمن ألعاب نارية وعروض ليزر، وسحوبات على جوائز وهدايا قيمة للجمهور، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص مدرجات إضافية للجمهور وأماكن خاصة للعائلات والسيدات.