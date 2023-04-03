مليون درهم جوائز أبطال كأس رئيس الدولة للجوجيتسو.. والانطلاقة الجمعة

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، الجمعة المقبل، بمنافسات البنين والبنات تحت 14عاما، والناشئين والناشئات تحت 16عاما وذلك في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وقال الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو فهد علي الشامسي: "نستعد خلال الأيام القليلة القادمة في الشهر الفضيل للترحيب بانطلاقة كأس رئيس الدولة بحلتها الجديدة، وهي البطولة الأغلى على الساحة المحلية، والتي تحظى بمكانة استثنائية في أجندة الاتحاد وباهتمام بالغ من قبل مجتمع وجماهير الجوجيتسو عموما".

وتابع: "شهدت بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تطورات كبيرة في الأعوام الماضية، وحرصت على تحقيق نقلات نوعية على صعيد معدلات المنافسة وجودة الأداء عاما بعد عام. وانطلاقا من أهمية البطولة كقاعدة أساسية للمواهب الجديدة والصاعدة، قررت اللجنة المنظمة إضافة فئة تحت 14 عاما للمنافسات في خطوة تعكس الحرص على ضمان أكبر تمثيل للاعبين واللاعبات، والتركيز بشكل أساسي على الفئات السنية الفتية، بما يتماشى مع إستراتيجية الاتحاد في الكشف عن المواهب القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية والحفاظ على مسيرة الإنجازات القارية والدولية".

وأشاد الشامسي بالدور البارز للأندية والأكاديميات في إنجاح البطولة وإقبالهم اللافت على إشراك أكبر عدد من لاعبيهم ولاعباتهم في المنافسات، مؤكدا أنها تحمل أهمية كبرى على صعيد تعزيز جاهزية اللاعبين والاستعداد الأفضل لتمثيل الدولة في الساحات المختلفة.

وتتضمن البطولة هذا العام 4 فئات مختلفة هي فئة (البنين والبنات تحت 14 عاما)، وفئة (الناشئين والناشئات تحت 16 عاما)، وفئة (الشباب والشابات تحت 18 عاما)، وفئة (الرجال والسيدات فوق 18 عاما).

وتنطلق المنافسات التمهيدية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لفئتي تحت 14 و16 عاما يوم الجمعة 7 أبريل، تليها منافسات فئة تحت 18 عاما يوم السبت 8 أبريل، لتختتم المنافسات التمهيدية بنزالات الكبار فوق 18 عاما يوم الأحد 9 أبريل.

وكان نادي العين قد توج بلقب النسخة الماضية عن فئة الناشئين تحت 16 عاما، فيما تمكن نادي بني ياس من حسم لقبي الشباب تحت 18 عاما، والكبار فوق 18 عاما.

أما على صعيد فئة الناشئات تحت 16 عاما فقد تمكنت أكاديمية بالمز الرياضية (تيم 777 ) من الفوز باللقب، وتمكن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من حسم لقب فئة الشابات تحت 18 عاماً، وفي فئة الكبار فوق 18 عاماً فاز نادي بني ياس باللقب.