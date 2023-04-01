العين وشباب الأهلي.. «كلاسيكو» المتعة

سيكون استاد هزاع بن زايد في الساعة 22:00 من مساء اليوم مسرحاً لمواجهة «الكلاسيكو» التي تجمع العين، وصيف دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بمنافسه شباب الأهلي متصدر الترتيب، وذلك ضمن الجولة الـ21، في لقاء لا يستقطب أنظار جماهير الفريقين فحسب، بل حتى الأندية الأخرى، لاسيما (الوصل والوحدة والشارقة)، التي تنتظر نتيجته، لكونه قد يزيد أو ينقص من فرصتهم في المنافسة على اللقب. كما تأتي مع ضغط مباريات للعين الذي سيواجه الوصل الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

ويملك «الزعيم» في رصيده 40 نقطة، ويعول على عاملي الأرض والجمهور، من أجل تخطي منافسه، خصوصاً بعد سقوطهم المفاجئ في الجولة الماضية على ملعبه أمام النصر صفر-1، وهي النتيجة التي جعلت الفريق يدخل مواجهة اليوم بهدف الفوز فقط، للإبقاء على آماله في المنافسة على اللقب. وقال مدرب العين، الأوكراني سيرجي ريبروف في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء إن لاعبيه تجاوزوا حالة الإحباط بعد خسارتهم أمام «العميد»، وأضاف: «على اللاعبين أن يتفهموا أهمية هذه المواجهة، يجب علينا أن نظهر روح الانتصار والجدية والرغبة القوية، بالتأكيد لن تكون مواجهة سهلة خصوصاً أنها تأتي عقب فترة انقطاع طويلة بسبب التوقف الدولي».

وفي المقابل، ستكون الفرص مواتية أمام شباب الأهلي المتصدر بـ45 نقطة، لتوسيع الفارق مع منافسه، والاقتراب خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ سبعة مواسم، ويدرك لاعبو الضيوف أن الانتصار في مواجهة اليوم يعني إزاحة أحد أبرز المنافسين لهم من سباق اللقب.

ورغم الإثارة الكبيرة التي سبقت مواجهة اليوم من جانب جماهير الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كونها إحدى أبرز مواجهات الموسم، إلا أن مدرب شباب الأهلي، البرتغالي ليوناردو جارديم، قال في المؤتمر الصحافي قبل المباراة، إنها لا تختلف عن بقية المواجهات، مضيفاً: «جاهزون لخوض اللقاء الذي لا يختلف عن أي مباراة أخرى، وكل المواجهات في الدوري مهمة لنا، بغض النظر عن هوية المنافس».