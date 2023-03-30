عرض

تتجه إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين إلى تقديم عرض إلى نظيرتها في نادٍ منافس، للتعاقد مع لاعب مقيم أصبح لا يشارك باستمرار منذ بداية الدور الثاني للدوري، بعدما كان أحد اللاعبين البارزين في الفريق قبل أن يخرج من حسابات المدرب.

خلاف

تسبب نقاش جانبي بين عدد من أعضاء شركة كرة القدم بأحد أندية دوري المحترفين، بشأن إمكانية تجديد عقد اللاعب الأجنبي بالفريق، في حدوث خلاف بين الأعضاء، إذ يرى بعضهم أن اللاعب لم يقدم المردود الفني المقنع لتجديد عقده، في حين طلب آخرون رفع الأمر إلى الجهاز الفني لكي يقرر مصير اللاعب.

تحذير

وجهت إدارة ألعاب جماعية بأحد الأندية الكبرى تحذيراً لمدرب أجنبي يقود أحد فرق الصف الأول في النادي، ونبهت عليه بأنها قد تتجه إلى عدم تجديد عقده للموسم المقبل، حال فشله في تحقيق ألقاب في الموسم الحالي.