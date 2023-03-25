نتائج الأشواط الثمانية في أمسية كأس دبي العالمي كاملة (صور)

اختتمت منافسات النسخة الـ 27 من كأس دبي العالمي في مضمار ميدان وسط إثارة كبيرة، إذ شهدت الأشواط الثمانية منافسة قوية من أبرز الخيول على مستوى العالم، قبل أن يكون الشوط الرئيس هو مسك الختام.

وانتزع "حيان" المملوك إلى ياس ريسينغ أول الألقاب في أمسية كأس دبي العالمي دبي كحيلة كلاسيك بقيادة الفارس أوسكار شافيز، وإشراف المدرب ماجد الجهوري عقب منافسة قوية مع "بركة" المملوك إلى سلطان علي بقيادة راي داوسون وإشراف أحمد بن حرمش، إذ شهد السباق إثارة كبيرة عقب البداية القوية من "كيرلس ديل روك" وحامل اللقب "فيرست كلاس"، ولكن الـ 100 متر الأخيرة تقدم كل من "حيان" وبركة" بقوة نحو الصدارة وحسم "حيان" المركز الأول.

وحقق الجواد "آيزولت" لفريق أر أر أر ريسنيغ المملوك إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي مفاجأة كبيرة في سباق غودولفين مايل بتفوقه على مجموعة من الخيول اليابانية المرشحة للفوز باللقب، بعدما حسم المركز الأول بسهولة بعدما تصدر السباق منذ البداية رغم الملاحقة القوية من حامل اللقب الجواد الياباني "باثرات ليون" ومواطنه "وين كارنيليان" ولكن "آيزولت" بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب دووج واتسون فرض سيطرته على السباق وأضاف اللقب الثاني لخيول الإمارات في أمسية كأس دبي العالمي.

وحافظت اليابان على لقب كأس دبي الذهبية عن طريق الجواد "بروم" لملاكه مساكي ماتسوشيما وجون ماجنير ومايكل تابور وديريك سميث بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، رغم البداية المتأخرة له، إذ تصدر جواد غودولفين "غلوبال ستورم" السباق وسط ملاحقة من "الكريم"، ولكن مجريات السباق تغيرت في آخر 200 بتقدم جواد غودولفين "سيسكاني" إلى الصدارة ولكن "بروم" انقض على المركز الأول وحقق زمناً قياسياً جديداً للسباق بزمن بلغ 3:16:83 دقيقة.

وأضاف الجواد" دانيه" المملوك إلى شادويل بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري الانتصار الثالث للإمارات بعدما حقق المركز الأول لسباق القوز للسرعة ببراعة عقب منافسة قوية مع أبرز المرشحين للفوز باللقب مثل جواد غودولفين "السهيل" و"الدسم" للشيخ عبدالله المالك الصباح، إذ رغم البداية القوية من "مقياس"» لنقابة بورسلي للسباقات و"رائد" لشرف الحريري، ولكن الفارس دين أونيل حقق انطلاقة رائعة وقاد "دانيه" للحصول على المركز الأول.

وفرضت خيول اليابان سيطرتها على المراكز الثلاثة الأولى لسباق ديربي الإمارات بعدما فاز الجواد "ديرما سوتوجيك" لمالكه هيرويوكي أسانوما بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب هيديتاكا اوتوناشي، بالمركز الأول عقب منافسة قوية مع مواطنه "دورا إريدي" لشركة ثري اتش للسباق" بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب مانابو آيكسو، قبل أن ينفرد "ديرما سوتوجيك" بالصدارة بفارق كبير عن ملاحقيه في آخر 300 متر ويحقق اللقب بجدارة، وجاء "دورا إريدي" ثانياً و"كونتينوار" ثالثاً.

وحققت خيول أميركا أول انتصاراتها في أمسية كأس دبي العالمي في سباق دبي غولدن شاهين عن طريق الجواد "سيبليوس" لجون بارك وديليا ناش بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب جرمايا اودواير، رغم البداية القوية من مواطنه الجواد "هوبكينز المملوك إلى إس إف للسباقات ستارلايت للسباقات واسطبلات ماداكيت بقيادة فرانكي ديتوري، الذي تصدر السباق منذ البداية قبل أن يظهر في الصورة حامل اللقب "سويتزرلاند" المملوك إلى أر أر أر ريسينغ، ولكن "سيبليوس" خطف المركز الأول في الأمتار الأخيرة من السباق.

وكتب حامل اللقب سباق دبي تيرف "لورد نورث" المملوك إلى فريق سمو الشيخ زايد بن محمد ريسينغ تاريخاً جديداً بعدما حقق "الهاتريك" بحفاظه على اللقب للمرة الثالثة توالياً، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وتادي جوسدن، رغم البداية المتأخرة، عقب الانطلاقة القوية من "الدراما" و"نيشنس برايد" و"الفريق"، ولكن "لورد نورث" انقض على الصدارة في آخر 100 متر، وحقق إنجازاً أسطورياً ليصبح رابع جواد يحقق إنجاز "الهاتريك".

وبرهن الجواد "إكوينوكس" المملوك إلى شركة سيلك للسباقات إل تي دي بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب تيتسويا كيمورا، على أحقيته بوضعه في صدارة المرشحين للفوز بسباق دبي شيماء كلاسيك ، بعدما تصدر السباق منذ بدايته حتى نهايته ولم يواجه أي صعوبة من منافسيه في الفوز بالمركز الأول، بعدما حطم الزمن القياسي الذي يحمله "مشرف" والبالغ 2:26:65 دقيقة وحقق زمناً قدره 2:25:56 دقيقة، لتحتفظ اليابان باللقب الذي حققته العام الماضي عن طريق "شهريار".