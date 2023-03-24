تعرّف إلى تفاصيل الأشواط الـ9 في كأس دبي العالمي الـ 27 "فيديو"

تنطلق يوم غدٍ، أمسية "كأس دبي العالمي"، بنسختها الـ 27، البالغ إجمالي اشواطها التسعة، 30.5 مليون دولار، وتقام على مضمار "ميدان" بدبي، وتعد الأقوى والأغنى على ساحة سباقات الخيل عالمياً.

وتفتح الأبواب أمام الجمهور في الثانية عشرة والنصف ظهراً، على أن تستهل أولى الأشواط ببطولة "دبي كحيلة كلاسيك" المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر-رملي، والمصنفة ضمن سباقات "جروب1" بجوائز مالية تبلغ مليون دولار، ترعاها "إعمار" وينافس على لقبها 14 من صفوة الجياد العربية على الساحة الدولية.

وينطلق الشوط الثاني في الرابعة والخمس دقائق عصراً، مع سباق "غودولفين مايل" لمسافة 1600 متر على المسار الرملي، والمخصصة للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية "جروب2"، براعية "وان زعبيل" بجوائز تبلغ المليون دولار، وينافس على لقبها 14 خيلاً من صفوة جياد الميل.

وتنتقل الأمسية في الرابعة و20 دقيقة عصراً، لإقامة أولى البطولات على المسارات العشبية، مع انطلاق الشوط الثالث "دبي غولد كب" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية "جروب2" لمسافة التحمل 3200 متر، بجوائز تبلغ المليون دولار، وترعاه "الطاير للسيارات"، بمشاركة 15 جواداً

وتدشن الأمسية في الخامسة و15 دقيقة عصراً، أولى بطولاتها المصنفة ضمن الفئة الأولى "جروب1" للخيول المهجنة الأصيلة، مع انطلاقة الشوط الرابع "القوز سبرينت" في بطولة خاصة بالسرعة تقام على المسار العشبي لمسافة 1200 متر عشبي، برعاية عزيزي للتطوير العقاري، وينافس على جائزتها المالية البالغة 1.5 مليون دولار، 15 من أقوى خيول السرعة على العالم.

وتنطلق في الخامسة و50 دقيقة عصراً، بطولة "ديربي الإمارات" المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية "جروب2"، وتجري في الشوط الخامس لمسافة 1900 متر رملي، برعاية "اتلانتس ذا رويال"، بجائزة مالية يبلغ إجماليها مليون دولار، وينافس على لقبها 13 خيلا، والمانحة لـ 100 نقطة نحو التأهل إلى سباق "كنتاكي ديربي" الأميركي الشهير.

وتصل الأمسية إلى شوطها السادس الذي ينطلق في السادسة و25 دقيقة مساءً، مع بطولة "دبي غولدن شاهين" المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة "جروب1" لمسافة 1200 متر رملي، بجوائز تبلغ مليوني دولار، وترعاها "نخيل" بمشاركة 14 خيلاً.

ويطمح الجواد الإماراتي "لورد نورث" في السابعة و10 دقائق مساء إلى إنجاز الثلاثية على التوالي، حين ينشد لقب بطولة "دبي تيرف" التي تجري في الشوط السابع لمسافة 1800 متر عشبي، والمخصصة للخيول المهجنة الأصيلة "جروب1"، بجوائز مالية تبلغ خمسة ملايين دولار، في بطولة ترعاها "موانئ دبي العالمية"، ويطمح للقبها 14 من أقوى الجياد.

وتستكمل بطولات الفئة الأولى "جروب1" في الثامنة مساءً، مع انطلاقة الشوط الثامن "لونجين شيماء كلاسيك" المخصصة للخيول المهجنة الأًصيلة لمسافة 2410 متر عشبي، برعاية "لونجين" وبجوائز مالية تبلغ ستة ملايين دولار، وتشهد مشاركة 10 جياد.

ويسدل الستار عن أشواط الأمسية في الثامنة و35 دقيقة مساءً، بانطلاق الشوط التاسع والرئيس "كأس دبي العالمي" الأقوى على ساحة المضامير الترابية على العالم لمسافة 2000 متر، في سباق مخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى "جروب1"، ويقام برعاية طيران الإمارات، ويشهد مشاركة 15 جواداً، أبرزها حامل اللقب الجواد السعودي "كنتري غرامر"، ومنافسه الياباني " باثالاسا" المتوج الشهر الماضي بطلاً لـ "كأس السعودية".

وتالياً أسماء ومواعيد أشواط كأس دبي العالمي الـ 27، وفق التسلسل الزمني:

الساعة 12:30- فتح البوابات أمام الجمهور

الساعة: 15:30- الشوط الأول "دبي كحيلة كلاسيك"

الساعة: 16:05- الشوط الثاني "غودولفين مايل"

الساعة: 16:40- الشوط الثالث "دبي غولد كب"

الساعة: 17:15- الشوط الرابع "القوز سبرينت"

الساعة: 17:50- الشوط الخامس "ديربي الإمارات"

الساعة: 18:25-الشوط السادس "دبي غولدن شاهين"

الساعة: 19:10- الشوط السابع "دبي تيرف"

الساعة: 20:00- الشوط الثامن "دبي شيماء كلاسيك"

الساعة: 20:35-الشوط التاسع "كأس دبي العالمي"