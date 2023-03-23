«الهيئة» تنظم معرضاً مجتمعياً لتعزيز الثقافة الرياضية

نظمت الهيئة العامة للرياضة المعرض الرياضي المجتمعي الذي أقيم تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة»، بهدف تعزيز الرياضة المجتمعية وتعريف فئات المجتمع بأنواع مختلفة من الرياضات والعمل على نشر الثقافة الرياضية في مختلف الأوساط المجتمعية، لتصبح الرياضة أسلوب حياة.

حضر المعرض الأمين العام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة.

وشارك في المعرض ثمانية اتحادات رياضية هي: اتحاد الغولف، واتحاد كرة الطاولة، واتحاد الشطرنج، واتحاد القوس والسهم، واتحاد الرياضة للجميع، واتحاد الريشة الطائرة، واتحاد الرياضات الإلكترونية، واتحاد الكاراتيه.