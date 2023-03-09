منتخب الغولف يعزّز وصافته في البطولة الخليجية

عزّز منتخب الغولف مركزه الثاني ببطولة الخليج المقامة على ملاعب النادي الملكي في العاصمة البحرينية المنامة في نسختها الـ25 للرجال، و14 للناشئين تحت 18 عاماً، ويسدل الستار عنها اليوم. ونجح منتخب الرجال مع نهاية الجولة الثانية أمس، في تعزيز وصافة الترتيب العام للفرق بـ20 ضربة فوق المعدل، بفارق ثماني ضربات عن المنتخب القطري المتصدر، فيما جاء المنتخب البحريني ثالثاً برصيد 30 ضربة فوق المعدل.

وتراجع أداء منتخب الشباب في ثاني أيام البطولة، بإنهاء لاعبي «الأبيض» الجولة الثانية بإجمالي 38 ضربة فوق المعدل، أدت إلى التراجع للمركز الثالث في سلم الترتيب بفارق ثلاث ضربات عن المنتخب العُماني، الذي نجح في الارتقاء للمركز الثاني، فيما واصل البحرين اعتلاء الصدارة برصيد 26 ضربة فوق المعدل.

وفي الفردي، قفز ثنائي المنتخب أحمد سكيك وخليفة المسعود إلى المركزين الثاني والثالث في الترتيب العام برصيد ضربة فوق المعدل لسكيك، وثلاث ضربات تحت المعدل لخليفة، مع فرصة دخولهما اليوم الختامي بطموح المنافسة على الذهبية.