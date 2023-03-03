الراجحي يحرز لقب رالي أبوظبي.. والفرنسي لوب يعزز صدارته لكأس العالم

عزز الفرنسي سيباستيان لوب تقدمه في بطولة كأس العالم للراليات اليوم، بينما توج يزيد الراجحي بطلاً لرالي أبوظبي الصحراوي ليصبح أول سائق سعودي يفوز بلقب الرالي. وقام لوب وملاحه فابيان لوركين بسيارة فريق البحرين ريد إكستريم برودرايف هانتر بالقيادة بشكل محسوب خلال المرحلة النهائية ومسافتها (206 كم)، واحرز ثاني أفضل زمن في اليوم ليحصد 15 نقطة بطولة ثمينة على ناصر العطية.

ومهّد خروج القطري العطية من الرالي بعد حادث عنيف يوم الأربعاء الماضي الطريق لفوز الراجحي بلقب الرالي بسيارة تويوتا. ووصل إلى خط النهاية في أبوظبي بفارق 12 دقيقة و 31 ثانية على التشيكي مارتن بروكوب بسيارة فورد رابتور. وبعد فوزه المثير للإعجاب في المرحلة قبل الأخيرة، تبنى لوب نهجاً أكثر أماناً في اليوم الأخير، مدركاً أن هبوطاً سيئاً واحداً يمكن أن يعيق مسيرته حتى النهاية، ويمحو جميع النقاط التي فاز بها بالطريقة الصعبة هذا الأسبوع بسيارة برودرايف هانتر.

