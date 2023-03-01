مباراتان في نصف نهائي كأس دبي الذهبية للبولو اليوم

تُقام اليوم مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2023، على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية في دبي.

وتجمع المباراة الأولى بين فريقي «الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«إيه أم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، وتجمع المباراة الثانية بين فريقي «الحبتور ايفزا» و«بنجاش دودسون وهوريل».

ويتأهل الفائزان إلى نهائي البطولة المقرر إقامته يوم السبت المقبل، ويلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.