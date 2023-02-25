منتخب الجوجيتسو يختتم تدريباته ويستعد لتحدي بطولة آسيا

اختتم منتخب الجوجيتسو تدريباته أمس، في العاصمة التايلاندية بانكوك للمشاركة في النسخة السابعة من البطولة الآسيوية التي ستنطلق اليوم، ويُقام حفلها الافتتاحي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت بانكوك الـ12:30 بتوقيت الإمارات. ومن المنتظر أن يخضع لاعبو ولاعبات المنتخب اليوم لإجراءات الوزن الرسمية للحصول على بطاقة المشاركة في المنافسات بفئة النيوازا.

وركز الجهاز الفني للمنتخب في تدريباته التي أقيمت على فترتين صباحية ومسائية على الجوانب التكتيكية والنفسية والذهنية للاعبين، مع العمل على ضبط الأوزان، حتى يتجاوز الجميع الإجراءات الرسمية للوزن بنجاح.

ويمثل المنتخب في فئة الرجال: عمر السويدي وذياب النعيمي في وزن 56 كجم، وعمر الفضلي وخالد الشحي في وزن 62 كجم، ومحمد السويدي وسلطان جبر في وزن 69 كجم، ومهدي العولقي وفراج العولقي في وزن 77 كجم، وسعيد الكبيسي وفيصل الكتبي في وزن 85 كجم، وعبدالله الكبيسي وهزاع فرحان في وزن 94 كجم.

أما بالنسبة لمنتخبنا للسيدات فيضم كلاً من حمدة الشكيلي وعايشة الشامسي في وزن 45 كجم، وبلقيس الهاشمي وحصة الشامسي في وزن 48 كجم، وشمسة العامري وأسماء الحوسني في وزن 52 كجم، وبشاير المطروشي في وزن 57 كجم، وشمة الكلباني وهيا الجهوري في وزن 63 كجم، ومهرة محفوظ ومروة الحوسني في وزن 70 كجم.