هداف «الهواة»: اللاعب المواطن لديه «الجودة».. وأستمتع بأداء مبخوت

بات مهاجم فريق الإمارات، البرازيلي دياغو فارياس علامة فارقة في دوري الدرجة الأولى، إذ يُعد بين ثلاثة لاعبين فقط في آخر 15 موسماً، استطاع تصدر قائمة الهدافين في ثلاثة مواسم، إذ سجل 54 هدفاً، منها 21 هدفاً في الموسم الجاري. وأسهم فارياس في الموسم الماضي في صعود دبا، ولعب في الموسم قبل الماضي مع فريق الإمارات، وعاد إليه في الموسم الجاري برغبة الصعود إلى «المحترفين».

وقال فارياس لـ«الإمارات اليوم» إنه يتمنى أن يسهم في صعود «الصقور» كما فعل ذلك مع دبا. وبخصوص الانتقادات الموجهة للأجانب خصوصاً المهاجمين بأنهم أخذوا مكان اللاعب المواطن، قال: «اللاعب المواطن لديه إمكانات كبيرة، وأنا أتفهم الموقف الحالي، لكن الأجنبي لم يأخذ مكان أي لاعب آخر، بل هو يسهم في تقديم الإضافة المطلوبة إلى الأندية».

وقال إن اللاعبين المواطنين لديهم الكثير من «الجودة»، مشيراً إلى أنه يستمتع بشدة بمتابعة أداء نجم الجزيرة علي مبخوت، وهو من الهدافين البارزين في «المحترفين». وعن حظوظ «الصقور» في الصعود إلى «المحترفين»، قال: «شخصياً أريد بشدة الإسهام في عودة الفريق إلى المحترفين، كما آمل أن أستمر في اللعب مع (الصقور) لمواسم عدة قادمة، الإدارة لم تقصر معنا ووفرت كل شيء، وكلنا ثقة بتحقيق الصعود هذا الموسم».

وعن سر نجاحه في الدوري الإماراتي، قال: «في الإمارات أشعر بأنني في وطني البرازيل، خصوصاً أن العلاقة جيدة بيني وبين الجميع، وتساعدني كثيراً على تقديم افضل أداء عندما ألعب». وأشار إلى أنه سعيد بالإشادة التي يتلقاها، سواء حين كان مع دبا أو مع فريق الإمارات حالياً، قائلاً: إن تسجيل الأهداف ليس بالأمر السهل، خصوصاً أن الكثير من المدافعين باتوا يعرفون إمكاناته، وهو ما يصعب من مهمته في بعض المباريات. وعن مشواره، قال: إنه سبق له اللعب لبالميراس البرازيلي، والنجم الساحلي التونسي، ثم مع «الصقور»، وانتقل إلى دبا، قبل العودة إلى نادي الإمارات في الموسم الجاري.

البرازيلي فارياس بين 3 لاعبين في تاريخ الدرجة الأولى تصدروا قائمة الهدافين في 3 مواسم.