زاكيروني

ذكرت صحيفة غازيتا الإيطالية أن مدرب منتخب الإمارات السابق، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، خضع لعملية جراحية، بعدما تعرض لحادث سقوط من ارتفاع مترين في منزله، ليتم نقله إلى المستشفى بداعي إصابته بورم دموي في الجمجمة، مشيرة إلى أن حالته الصحية مطمئنة.

الزعابي

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة جورجيا الدولية لبناء الأجسام الحكم الدولي الإماراتي، فيصل الغيص الزعابي، ليكون رئيساً للجنة حكام البطولة للسنة الثالثة على التوالي، إضافة إلى كونه الأمين العام للجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي.

تحذير

وجّهت إدارة أحد الأندية تحذيراً شديد اللهجة للاعب الأجنبي بالتوقف عن الظهور في المقاهي، بعدما أصبح مثار سخرية من جماهير النادي، بسبب تناوله «الشيشة» بشكل دائم.