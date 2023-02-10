«تنفيذي اليوم الرياضي الوطني» يستعرض استعدادات النسخة الثامنة

بحث الفريق التنفيذي للنسخة الثامنة من مبادرة اليوم الرياضي الوطني، في أول اجتماع له عقب تشكيله بقرار المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، سُبل إنجاح الحدث الذي ينطلق في الثاني من مارس المقبل، بعد نجاحات متعددة حققها على مدار جميع نسخه السبع الماضية تحت شعار «الإمارات تجمعنا».

جاء ذلك، خلال اجتماع الفريق الذي عُقد أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، وثمّن خلاله الفريق الثقة الغالية من قبل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية للعمل على تقديم أفكار ومقترحات بناءة من جميع الأعضاء الذين يمتلكون خبرات متراكمة وتجارب متنوّعة، لاسيما أنهم يمثلون مؤسسات وطنية ورياضية تتشارك في الأهداف ذاتها، والغايات الخاصة بالحدث الذي ينطلق سنوياً، استجابة لدعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإقامة اليوم الرياضي الوطني، لتجسيد وحدة وتلاحم مجتمع الإمارات، وانسجام جميع الشرائح والفئات العمرية المختلفة باستثمار النشاطات الحركية والرياضية والترفيهية والترويحية والمجتمعية والتثقيفية والتنافسية.

وتناول الحضور خلال الاجتماع مجموعة من الأفكار والمقترحات الخاصة بأجندة الفعاليات تزامناً مع الحدث، مع التأكيد على ضرورة رفع الأجندة المعتمدة للفريق التنفيذي قبل موعد الفعالية، والاطلاع على التصورات والتوصيات المختلفة من أعضاء الفريق التي تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المبادرة.