17 دولة تشارك في البطولة الآسيوية للريشة الطائرة بمدينة إكسبو

أعلن مجلس دبي الرياضي واتحاد الريشة الطائرة عن تنظيم بطولة آسيا للفرق المختلطة للريشة الطائرة، التي تقام برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وبدعم من مجلس دبي الرياضي واتحاد الريشة الطائرة، وتنظمها بيوند باوندرز للاستشارات الرياضية في مدينة إكسبو خلال الفترة من 14 إلى 19 الجاري، بمشاركة 17 دولة آسيوية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه كل من أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة جاسم كنسو، ورئيس اتحاد الإمارات لكرة الريشة نورة الجسمي، بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر آل رحمة، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة.

وتم خلال المؤتمر الصحافي الكشف عن كأس البطولة، وإجراء مراسم القرعة للفرق المشاركة، وهي: الصين، اليابان، إندونيسيا، ماليزيا، كوريا، الهند، تايلاند، تايوان، سنغافورة، كازاخستان، البحرين، هونغ كونغ، أوزبكستان، سورية، لبنان، وباكستان، بالإضافة إلى الإمارات. وتتضمن البطولة المنافسة في فئات فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي الرجال وزوجي السيدات والزوجي المختلط. وتفتتح البطولة بمباريات جماعية، تليها مرحلة خروج المغلوب، وستمنح البطولة اللاعبين الفرصة للتأهل لبطولات العالم للريشة الطائرة، وهي كأس سوديرمان وكؤوس توماس وأوبر، وغيرها من البطولات الكبرى.

من جانبه، قال سعيد حارب: «تأتي هذه البطولة امتداداً للبطولات العالمية للريشة الطائرة التي كانت دبي سباقة في استضافتها، حيث أقيمت أربع بطولات عالمية في مجمع حمدان الرياضي كانت نهائيات بطولات العالم التي أقيمت على مدار أربع سنوات متتالية». وأضاف سعيد حارب: «تحظى رياضة الريشة الطائرة باهتمام كبير في الإمارات بوجه عام، وفي دبي على وجه خاص، كونها رياضة أولمبية، واتخذها اللاعبون الدوليون مقراً لهم للاستعداد للأولمبياد من خلال التدريب في منشآتنا الرياضية المصممة وفق أحدث المواصفات العالمية، ونأمل أن تلهم هذه البطولة عدداً من شباب وشابات الوطن لممارستها والتطور فيها وصولاً إلى التمثيل المشرف للدولة في البطولات العالمية والدورات الأولمبية».

المنتخب يواجه ماليزيا والهند وكازاخستان

أسفرت مراسم قرعة البطولة عن تقسيم الفرق المشاركة على أربع مجموعات بواقع أربعة فرق في المجموعة الأولى والثانية والرابعة وخمسة فرق بالمجموعة الثالثة، وجاءت نتائج القرعة كالتالي: في المجموعة الأولى الصين، كوريا، سنغافورة، وأوزبكستان، وفي المجموعة الثانية ماليزيا، الهند، كازاخستان، والإمارات، وفي المجموعة الثالثة إندونيسيا، تايلاند، البحرين، سورية، ولبنان، وفي المجموعة الرابعة اليابان، تايوان، هونغ كونغ، وباكستان.