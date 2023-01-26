الأولمبياد الخاص الإماراتي يكرم 99 مدرسة

نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي معرضاً لمنجزات 99 مدرسة من المدارس المسجلة في برنامج مدارس الأبطال الموحدة والتي حصلت لقب "مدرسة أبطال موحدة" وهو اللقب الذي يمنح للمدارس التي حققت جميع المعايير المطلوبة في ثلاثة محاور رئيسية وهي الرياضات الموحدة والقيادة الشبابية الدامجة والمشاركة الكاملة للمجتمع المدرسي والتي تركز بشكل رئيسي على تمكين الطلاب من جميع القدرات للاندماج في المجتمع المدرسي والتركيز على مواهبهم الرياضية والقيادية.

وحضر ممثلون عن المدارس المكرمة من طلاب ومعلمين في المعرض الذي عقد في جامعة نيويورك أبوظبي، يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023، حيث استعرضوا الأنشطة الدامجة التي سعت من خلالها مدارسهم إلى دعم وتمكين الطلاب من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية والطلاب من ذوي القدرات المختلفة.

يقام المعرض في إطار ورشة عمل دولية تعقد في أبوظبي في الفترة من 21 إلى 28 يناير الجاري بمشاركة 17 دولة وينظمها المركز العالمي للدمج التابع للأولمبياد الخاص الدولي.

الجدير بالذكر بأن المركز العالمي للدمج حصل في 2020 على منحة كريمة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبلغت قيمتها 25 مليون دولار لتفعيل برنامج مدارس الأبطال الموحدة في عدة دول حول العالم ومنها مصر، والأرجنتين، والهند، وباكستان، ورومانيا، ورواندا وذلك تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات والقيادة الرشيدة لأهمية دعم أكبر المبادرات العالمية التي تهدف إلى تحقيق الدمج في مجال التعليم، ومشاركة الشباب من ذوي الإعاقات الذهنية والقدرات المختلفة مع زملائهم في المدارس، وذلك بهدف التوسع العالمي في مجال الدمج والمساهمة في تحسين جودة حياة المجتمعات حول العالم. وتضم ورشة العمل أيضاً زيارات ميدانية للمشاركين من 17 دولة لعدد من المدارس في الدولة للاطلاع على أفضل الممارسات في البرنامج.

من جهتها، صرحت وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي شما المزروعي : "سعداء اليوم للاطلاع على منجزات 99 مدرسة من جميع إمارات الدولة ومنجزاتهم الاستثنائية في مجال الدمج المدرسي. ومنذ انطلاقة البرنامج خلال الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 عملت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وجميع المؤسسات المحلية المعنية بقطاع التعليم الخاص في الدولة على تعزيز التجربة المدرسية للطلاب من أصحاب الهمم و الطلاب من ذوي القدرات المختلفة مع أقرانهم الطلاب الآخرين، لتعزبز ثقافة التنوع والقبول بالاختلاف التي لطالما كنت سمةً تميز المجتمع الإماراتي".

وأضافت المزروعي: "فخورون بأن يطلع ضيوف الأولمبياد الخاص الدولي من 17 دولة على التجربة الإماراتية في الدمج، خاصة أن العاصمة أبوظبي هي مقر المركز العالمي للدمج في والتابع للأولمبياد الخاص الدولي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، نرحب بجميع الضيوف المشاركين في ورشة العمل الدولية في دولة الإمارات التي لم تتوانى يوماً في دعم البرامج الدولية المعنية بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمعية".

وقالت: "ونحن نكرم المدارس اليوم نوجه تحية تقدير خاصة لجميع الجنود المجهولين وراء نجاح برنامج مدارس الأبطال الموحدة في الإمارات بداية بالمعلمين والإداريين والشركاء الموحدين وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية وفرق العمل في المؤسسات التعليمية كافة ، قصص نجاحكم الملهمة هي الأثر الذي نسعى لتحقيقه والبصمة التي نريد أن نتركها".