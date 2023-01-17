تغيير فني يتوّج حتا بطلاً لـ «الشتاء» في دوري الهواة

نجح فريق حتا في الانفراد بصدارة دوري الدرجة الأولى ونيل لقب بطل الشتاء في ختام الدور الأول من المنافسات أول من أمس، محققاً 36 نقطة ومتفوقاً على أبرز ملاحقيه دبا الحصن صاحب الـ34 نقطة، والإمارات 32 والحمرية 27.

وتمكن حتا الملقب بـ«الإعصار» من استعادة الانتصارات وصدارة الترتيب على الرغم من البداية المتواضعة، وذلك بعد تعاقده مع المدرب المواطن الدكتور عبدالله مسفر والجهود التي بذلها مجلس إدارة النادي، في المقابل تمكن فريق دبا الحصن من إنهاء الدور الأول في مركز الوصيف، في نقلة نوعية له قياساً بالمواسم الماضية، والأمر نفسه على فريقي الإمارات والحمرية اللذين تمكنا من العودة للمنافسة بعد مرحلة من النتائج غير المرضية.

وتعتبر استعانة مجلس إدارة حتا بالمدرب عبدالله مسفر من أبرز ملامح الدور الأول لدوري الدرجة الأولى، إذ أسهمت جهوده التدريبية وقراءته الدقيقة لإمكانات الفريق في نقل حتا من المركز الأخير في الترتيب ليحتل المركز الأول، في تغيير فني ناجح غير مسبوق منذ انطلاق دوري الدرجة الأولى بمسماه الجديد في عام 2008، ما يُعد إضافة مهمة للكفاءات التدريبية المواطنة.

وفي ختام منافسات الدور الأول تصدر ترتيب هدافي الدوري لاعب نادي الإمارات دياغو فارياس بتسجيله 15 هدفاً، يليه لاعب العروبة الصربي فيليب استوبرفيغ بتسجيله 13 هدفاً، ثم لاعب الإمارات البرازيلي ليذيري برصيد 11 هدفاً، بينما يتصدر الهدافين المواطنين لاعب حتا راشد عيسى برصيد ستة أهداف، يليه لاعب مصفوت إبراهيم المسماري برصيد خمسة أهداف، ثم لاعب فريق سيتي حمد عيسى برصيد أربعة أهداف.

ونجح فريق الإمارات في صدارة فرق البطولة بأفضل هجوم بتسجيله 40 هدفاً وأفضل دفاع إذ لم تستقبل شباكه سوى 13 هدفاً، يليه فريقا حتا ودبا الحصن على مستوى قوة الهجوم بتسجيل كل منهما 39 هدفاً، ودفاعياً جاء فريق حتا بالمركز الثاني باستقباله 18 هدفاً فقط مقابل 19 لدبا الحصن.

وشهدت المنافسات تذوق جميع الفرق لنغمة الفوز بما فيها الفرق التي تحتل مراكز في ذيل الترتيب حيث حقق حتا 11 انتصاراً، ودبا الحصن 10 والإمارات 9 والحمرية 8، كما تمكن صاحب المركز الأخير فرسان هسبانيا من تحقيق انتصارين.

ويبرز إلى الواجهة فريق الذيد الذي تعادل في 10 مباريات في رقم قياسي غير مسبوق في عدد التعادلات لفريق واحد في مرحلة الذهاب، يليه فريقا سيتي بسبعة تعادلات والفجيرة بستة تعادلات، بينما لم يتعرض فريق فرسان هسبانيا لأي نتيجة تعادل.

كما برز إلى الواجهة نيل لاعب الحمرية عثمان الشامسي لوحده سبع بطاقات صفراء في 12 مباراة خاضها مع فريقه، بينما نال لاعب الإمارات واندرسون كوستا بطاقتين (حمراء وصفراء) في 14 مباراة لعبها مع الفريق، بينما سجل فرسان هسبانيا العدد الأقل من الأهداف بواقع 10 أهداف فقط.

• تصدر لاعب فريق الإمارات دياغو فارياس، ترتيب هدافي دوري الهواة بـ15 هدفاً، فيما تصدر لاعب حتا راشد عيسى الهدافين المواطنين بستة أهداف.