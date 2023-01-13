محمد بن راشد يشهد مهرجان ولي عهد دبي للهجن في المرموم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، منافسات اليوم السادس لمهرجان ولي عهد دبي للهجن 2023، بميدان المرموم، إذ تابع سموه تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت على مدار 13 شوطاً لمسافة ستة كيلومترات، كما تابع السباقات الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل.

وتألقت شعارات هجن العاصفة وهجن زعبيل وحصدتا الصدارة في الأشواط الرئيسة لسن اليذاع، إذ قاد المضمر راشد محمد مروشد «الشاهينية» لهجن زعبيل لحصد لقب الشوط الرئيس لليذاع البكار بتوقيت قدره 8:58:6 دقائق، بينما التميز كان من نصيب هجن العاصفة في الشوط الثاني الرئيس لليذاع الجعدان إذ تألق «شاهين» بقيادة غياث الهلالي في الظفر به بعد معركة قوية بزمن بلغ 9:03:8 دقائق.

وأبدعت هجن الرئاسة في الشوط الثالث لليذاع البكار عندما قدم سالم سعيد المهيري «الشاهينية» إلى القمة بزمن قدره 9:03:8 دقائق، وسجلت هجن الشحانية ظهورها القوي من خلال الشوط الرابع لليذاع الجعدان بواسطة «برزان» الذي قاده جارالله عقيل المري للمركز الأول في توقيت بلغ 9:06:7 دقائق، بينما تحقق التوقيت الأفضل من خلال الشوط العاشر لليذاع الجعدان عن طريق «شاهين» لهجن زعبيل بقيادة راشد محمد مروشد، والذي سجل زمناً وقدره 8:57:0 دقائق.

في المقابل، شهدت المنافسات الصباحية لتحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2023، إقامة 16 شوطاً لمسافة ستة كيلومترات، بمشاركة كبيرة من مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

وفازت «الشاهينية» لهجن الرئاسة بلقب الشوط الرئيس لليذاع البكار تحت قيادة محمد زيتون المهيري بزمن قدره 9:04:9 دقائق كان هو التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية.

وأهدى «المجهر» بقيادة فاران محمد قريع المري هجن الشحانية صدارة رئيس اليذاع الجعدان في توقيت بلغ 9:11:0 دقائق، وأضافت «هملولة» تحت قيادة علي جميل الوهيبي اللقب الثاني لشعار هجن الرئاسة بحصولها على قمة الشوط الثالث لليذاع البكار في زمن وقدره 9:10:1 دقائق، بينما منح «المنتوب» هجن الشحانية ثاني انتصاراتها بعد اعتلائه قمة اليذاع الجعدان في الشوط الرابع تحت قيادة المضمر جارالله عقيل المري بتوقيت قدره 9:14:5 دقائق.

علي بن سرود: تشريف محمد بن راشد دفعة قوية لملاك الهجن

أكد المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، علي سعيد بن سرود، أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعته لمهرجان ولي عهد دبي للهجن، أثلج الصدور، بمقدمه الميمون، الذي يؤكد قوة التلاحم بين قيادتنا الرشيدة وأبناء الشعب.

وقال في تصريحات صحافية: «حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعطى دفعة قوية لملاك الهجن، الذين أعربوا عن سعادتهم بوجوده بينهم، في هذه التظاهرة مؤكدين تمسكهم برياضة الآباء والأجداد، التي تحظى باهتمام ورعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

وأضاف بن سرود: «من دون شك كانت اللحظات سعيدة وبثت الحماس في قلوب الجميع، وأضافت لوناً استثنائياً لمهرجان ولي عهد دبي، الذي يحظى بمكانة خاصة لدى أهل الهجن».