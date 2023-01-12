رئيس الدولة يستقبل اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري والشركاء، يتقدمهم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي بالوفد، مشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة ودور الشركاء الداعمين لإنجاح ماراثون زايد الخيري في جميع دوراته، وتحقيق رسالته الإنسانية الهادفة إلى دعم المؤسسات الخيرية والإنسانية، وتمكينها من تقديم خدماتها للمجتمع، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالعمل الإنساني، وترسيخاً لنهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نشر قيم الخير والعطاء.

من جانبه أعرب الوفد عن شكره وتقديره للدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفعاليات الماراثون، الذي يسهم في مواصلة نجاحه وتميزه عاماً بعد عام.

يذكر أن ماراثون زايد الخيري يقام سنوياً عبر ثلاث نسخ في كل من أبوظبي ونيويورك وجمهورية مصر العربية. وانطلقت النسخة الأولى من الماراثون في أبوظبي خلال عام 2001، ويخصص ريعه لصالح المشروعات الصحية والمؤسسات الخيرية التي تقدم خدماتها للناس مجاناً.