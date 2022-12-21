استبعاد

استبعد مدرب أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لاعباً أجنبياً من مباراة الفريق في الجولة الـ11، بعدما سافر اللاعب لحضور نهائي كأس العالم 2022، وتأخر في العودة للانضمام إلى الفريق.

تصالح

نجح إداري في أحد أندية دوري أدنوك في حل خلاف بسيط حدث بين اثنين من لاعبيه، في أعقاب عتاب الأول للأخير على عدم قيامه بأداء أدواره الدفاعية، إذ أكد اللاعبان داخل غرفة تبديل الملابس قوة العلاقة بينهما.

قرار

أبلغ مدرب أجنبي إدارة النادي أنه سيتم الاستغناء عن اللاعب الأجنبي الكبير في صفوف الفريق، في حال لم يقدم المردود الفني المطلوب خلال المباريات المقبلة، إذ يأتي قرار المدرب بعد الانتقادات الحادة من الجمهور لأداء اللاعب.