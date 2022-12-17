«الحبتور» يفوز على «الباشا» في نصف نهائي كأس تشرشل للبولو

فاز فريق الحبتور على فريق الباشا 9-4 في الدور نصف النهائي لبطولة كأس تشرشل 2022 للبولو، والتي تقام منافساتها على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند. وضمن الدور نفسه فاز فريق بن دري على منافسه فريق مهرة هيسكث بثمانية أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف. ومن المقرر أن تختتم البطولة، التي يشارك فيها أربعة فرق بهانديكاب 10 جول، غداً، حيث تقام المباراة النهائية.