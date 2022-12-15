أحمد بن محمد رئيساً للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور

استهل الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الذي وجّه بتأسيسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كجهة رياضية دولية مستقلة، أعماله، أمس، باختيار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، رئيساً للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وذلك تقديراً لدور دولة الإمارات البارز، وإسهاماتها الجليلة في صون مكتسبات رياضة الصقور العريقة وترسيخ مكانتها في المنطقة وتأكيد استدامتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع التأسيسي للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور الذي عُقد في مقر «متحف الاتحاد» بدبي، حيث ثمّن الحضور إسهامات الإمارات في صون هذه الرياضة وتنميتها، ودورها المحوري في تأسيس الاتحاد الدولي ومقره الدائم بدولة الإمارات، ليكون بذلك علامة فارقة في مسيرة الرياضات التراثية على الصعيد العالمي.

شارك في أعمال الاجتماع التأسيسي للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، ممثلو 11 دولة من أربع قارات، شملت بالإضافة إلى دولة الإمارات كلاً من: الكويت، البحرين، مصر، الجزائر، المغرب، إسبانيا، إيطاليا، تنزانيا، أوزبكستان، والأرجنتين. وعبّر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن اعتزازه وتقديره لثقة المؤسسات الرياضية الدولية التي تعكس التطور الكبير الذي حققته الإمارات في قطاع «التراث» الذي يرتبط بالهوية الوطنية والموروث الثقافي للدول والشعوب، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي وضعت الاهتمام بالتراث على رأس الأولويات، ما جعل رياضة الصقور تجني ثمار هذه الرؤية وتكسب تقدير واحترام العالم.

وقال سموه: «نرحب بجميع الآراء الهادفة لإيجاد أطر مميزة ومبتكرة ينطلق من خلالها الاتحاد إلى آفاق جديدة أكثر تنوعاً وشمولية لمضمون رياضات الصقور؛ تتماشى مع خصوصيتها وطبيعتها المميزة كواحدة من أهم الرياضات التراثية في المنطقة والعالم».

وشهد الاجتماع تسمية الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، واختيار راشد بن مرخان، أمين عام اتحاد الإمارات للصقور، أميناً عاماً للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، فيما كلف مجلس إدارة الاتحاد الأمانة العامة بإعداد مسودة النظام الأساسي للاتحاد ووضع خطة العمل الخاصة به خلال الفترة المقبلة، وكذلك مخاطبة كل الجهات ذات العلاقة على مستوى العالم بتأسيس وإشهار الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور.

وعلى هامش الاجتماع التأسيسي، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، قام الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة كأس اتحاد الإمارات للصقور بفئات الشيوخ والعامة (مفتوح - ملاك)، كما تم تكريم دميثان سويدان القمزي تقديراً لجهوده منذ عام 2003 في رئاسة اللجان التنظيمية لبطولات فزاع للصيد بالصقور بالتلواح.

حضر الاجتماع التأسيسي والتكريم الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، رئيس الهيئة العامة للرياضة النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات. ويهدف الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور إلى نشر وتطوير رياضة وسباقات الصقور على المستوى الدولي، وتنظيمها لترسيخ أسس جديدة للارتقاء بهذه الرياضة إلى مستويات عالمية.

• ممثلو 11 دولة من أربع قارات يعلنون دعمهم للاتحاد، ويشيدون باختيار الإمارات مقراً له.