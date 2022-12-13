استعدادات مكثفة للمشاركين في سباقات السيارات بمهرجان "ليوا الدولي"

ينطلق يوم الجمعة المقبل مهرجان ليوا الدولي 2022 أحد أبرز المهرجانات الرياضية لسباقات السيارات والرياضات التراثية والسباقات المحلية، وذلك خلال الفترة من 16 ديسمبر الحالي، وحتى 31 من الشهر نفسه بمشاركة متوقعة لأكثر من 1200 مشارك وذلك بالتعاون مع دائرة السياحة والثقافة بأبوظبي.

وتنتظر الانطلاقة مشاركة حمد البلوشي صاحب الحضور الدائم في المهرجان، والذي أكد اكتمال استعداداته للمشاركة في النسخة الحالية، متوجها بالشكر إلى اللجان المنظمة للسباقات ونادي ليوا الرياضي على ما يقوم به من أنشطة وفعاليات تدعم مختلف الرياضات التراثية.

وأكد المتسابق معاذ النفيسة أن ما يقدمه المهرجان من فعاليات مختلفة تجعل هذا التوقيت من الموسم بمثابة عيد سنوي للمحترفين ومحبي وعشاق السيارات من التنافس على البطولات المختلفة، وسط حضور جماهيري لافت.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن وصول المطاعم والأكشاك المشاركة لخدمات الجمهور الحضور، فيما فيما أعلنت عن ارتفاع طلبات رواد ومشاركي الخيام.