كلاسيكو العين والوحدة ينتهي بالتعادل.. والحسم الجمعة

سيطرت نتيجة التعادل السلبي على نتيجة مباراة «كلاسيكو أبوظبي» بين العين وضيفه الوحدة، التي أقيمت مساء أمس، على استاد هزاع بن زايد ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين (مصرف أبوظبي الإسلامي) لكرة القدم، في مباراة لم تشهد الكثير من الفرص من جانبي الفريقين، وانحصرت الكرة في معظم أوقاتها في منتصف الملعب، ليتأجل بذلك هوية المتأهل لمباراة الإياب التي تقام يوم الجمعة المقبل.

وكان التهديد الأول في اللقاء في الدقيقة 33 حينما سدد لاعب وسط الوحدة طحنون الزعابي، كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى، لكن حارس أصحاب الأرض خالد عيسى تألق في تشتيتها، قبل أن يبعدها مجدداً من تحت أقدام المهاجم البرازيلي جواو بيدرو.

وارتفع نسق المواجهة وحصل «العنابي» على فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 41، حينما فشل الحارس خالد عيسى في الإمساك بإحدى الكرات قبل أن تتحول بعدها لهجمة خطرة على مرماه، لكن عدم دقة تصويب لاعبي الضيوف كانت وراء إهدار الفرصة السانحة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وخلال الشوط الثاني ارتفع مستوى المواجهة قليلاً، لكن لم يشهد الكثير من الفرص، كما أن الحال لم تتبدل على مستوى النتيجة رغم التبديلات التي أجراها مدربا الفريقين على غرار دخول ثنائي العين كايو كانيدو وجونتاس سانتوس، ولاعب الوحدة إسماعيل مطر.

وتُقام مباريات الإياب يومي الخميس والجمعة المقبلين، ويشهد اليوم الأول استضافة النصر لضيفه الظفرة في الساعة 04:45 عصراً، ويستقبل الجزيرة شباب الأهلي في الساعة 07:30، وفي اليوم التالي يخرج الشارقة لمواجهة خورفكان في الساعة 04:45 عصراً، فيما يستقبل الوحدة منافسه العين في الساعة 07:30.

فوز صعب للشارقة أمام خورفكان

حقق الشارقة فوزاً صعباً ومقلقاً بهدف وحيد على حساب ضيفه خورفكان في المواجهة التي أقيمت عصراً على استاد الشارقة مساء أمس، وهي المباراة التي كانت متكافئة في أغلب أوقاتها، لكن «الملك» استطاع أن يقول كلمته في الأخير بتحقيق الأهم وهو الانتصار قبل لقاء الإياب نهاية الأسبوع الجاري.

واستغل مدافع الشارقة غوستافو أليكس خطأ دفاع الضيوف خلال إبعادهم للكرة، التي نفذت من ركلة حرة ليسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78، ويمنح فريقه الانتصار.