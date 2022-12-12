ليون يهزم ليفربول وسط 15 ألف مشجع في كأس سوبر دبي

حقق فريق ليون فوزاً مهماً على ليفربول في آخر مبارياته ببطولة كأس سوبر دبي 2022 بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، في استاد آل مكتوم بنادي النصر، ليحصد فريق ليون على نقاط المباراة الثلاث، كما نجح الفريق في الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3 ليحصل على نقطة إضافية ويصل إلى أربع نقاط في البطولة، بينما خسر ليفربول في أول ظهور له بالبطولة.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً في استاد آل مكتوم وصل إلى 14851 مشجعاً حضروا من أجل مشاهدة نجوم الفريقين، خصوصاً فريق ليفربول والنجم المصري محمد صلاح، الذي كان له نصيب الأسد من تشجيع الجالية العربية والمصرية التي تواجدت في المباراة.

بدأ ليفربول المباراة بشكل مثالي مع إحراز هدف التقدم بعد 40 ثانية فقط ومن أول هجمة عن طريق اللاعب فابيو كارفالو، الذي استغل خطأ دفاعياً لفريق ليون في محاولة للوصول إلى المرمى مرة أخرى وإحراز هدف التعزيز، ولكن أضاع لاعبوه عدداً من الفرص السانحة للتسجيل.

وبعد مرور 14 دقيقة حصل ليفربول على ركلة جزاء تصدى لها النجم المصري محمد صلاح، لكنه أضاعها بعدما سددها في وسط المرمى وتصدى الحارس لها بسهولة، وشكل الهجوم خطورة على مرمى ليفربول حتى نجح النجم الفرنسي لاكازيت من تسجيل هدف التعادل لليون في الدقيقة 41 في المرمى الخالي نتيجة تراخٍ كبير من دفاع ليفربول، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني لم يشهد تغييرات كثيرات وحافظ الفريقان على تشكيلة البداية نفسها وحاول ليفربول الوصول إلى مرمى ليون في أكثر من مناسبة لكنه فشل في ذلك، وبعد مرور 60 دقيقة قام مدرب ليفربول كلوب بتغيير الفريق بأكمله ومنهم محمد صلاح وسط عاصفة من تشجيع الجماهير، واعتمد المدرب الألماني كلوب على عدد كبير من اللاعبين الصاعدين، فيما تبقى من المباراة.

وبعد هذه التغييرات بثلاث دقائق نجح ليون الفرنسي في إحراز هدف التقدم عن طريق البديل براديلي باركولا، بعد دقيقة واحدة من تواجده «65».

بعدها واصل النجم الفرنسي لاكازيت، تألقه وأحرز الهدف الثالث لليون «82» من هجمة منظمة وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليفوز ليون بالمباراة بنتيجة 3-1.

وبذلك يكون فريق ليوم واصل تفوق الكرة الفرنسية بعد فوز منتخب فرنسا على إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022 بنتيجة 2-1، ليكرر ليون الفرنسي الفوز على الأندية الإنجليزية أيضاً، وهذه المرة على ليفربول الإنجليزي في كأس سوبر دبي 2022.

ليون ينهي مبارياته

أنهى فريق ليون الفرنسي مبارياته في كأس سوبر دبي 2022 عقب خوض مباراتين في البطولة، حيث خسر في المباراة الأولى أمام أرسنال وفاز في المباراة الثانية على ليفربول، وطبقاً لنظام البطولة فإن كل فريق يخوض مباراتين في البطولة الدولية الودية، ويحصل الفائز في المباراة على ثلاث نقاط، وتلعب ركلات ترجيح بعد كل مباراة، ويحصل الفريق الفائز بها على نقطة. فيرمينيو على رادار النصر ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن مهاجم ليفربول، البرازيلي فيرمينيو، أصبح أحد أهداف نادي النصر الإماراتي خلال الفترة المقبلة، وذلك على هامش تواجد اللاعب في دبي للمشاركة مع ليفربول في كأس سوبر دبي 2022.

جدول مباريات البطولة

أرسنال – ليون (0:3)

ليفربول – ليون (1-3)

أرسنال – ميلان (13-12-2022)

ليفربول – ميلان (16-12-2022)

جدول الترتيب

أرسنال 4 نقاط

ليون 4 نقاط

ليفربول 0

ميلان 0