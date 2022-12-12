شباب الأهلي والجزيرة حبايب.. والنصر يضع قدماً في نصف نهائي الكأس

سيطر التعادل الإيجابي 2-2 على قمة مباراة شباب الأهلي والجزيرة التي أقيمت مساء أمس، على استاد راشد في دبي ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين (مصرف أبوظبي الإسلامي) لكرة القدم، وتقدم الجزيرة بواسطة عبدالله رمضان في الدقيقة 27 وعزّز المغربي أشرف بن شرقي بالهدف الثاني 32، لكن أصحاب الأرض سجلوا هدفي التعادل في الشوط الثاني بواسطة يحيى الغساني 55 وفيدريكو كارتابيا 60.

وفي اللقاء الذي أقيم عصراً حقق فريق النصر فوزاً مهماً وثميناً خارج ملعبه على حساب مستضيفه الظفرة بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي أقيمت على استاد حمد بن زايد، وجاءت ثلاثية «العميد» بواسطة لاعبه عبدالله أنور الذي سجل «هاتريك» في الدقائق 18 و43 و88 ليضع «العميد» بذلك قدماً في الدور المقبل.

وتختتم منافسات ربع النهائي اليوم، إذ يستقبل الشارقة الباحث عن لقبه الأول في المسابقة ضيفه خورفكان في الساعة 04:45 عصراً، وهو يملك سجلاً جيداً في البطولة، إذ خلال آخر تسع مباريات في المسابقة خسر في لقاء واحد، بينما في اللقاءات التاريخية بين الجانبين فقد التقى الفريقان مرة واحدة وكانت خلال الموسم الماضي في مباراة تحديد المراكز بالموسم الماضي، وانتهت بتفوّق الشارقة 2-1.

وتستقطب المواجهة الثانية التي تُقام في الساعة 07:30 مساء الأنظار إذ تجمع بين العين وضيفه الوحدة في «كلاسيكو أبوظبي»، إذ يتطلع «الزعيم» حامل اللقب للاستمرار في المحافظة على لقبه الذي حققه الموسم الماضي، فيما يأمل «العنابي» تعويض خروجه من كأس رئيس الدولة الأسبوع الماضي على يد شباب الأهلي.

ويوم الخميس يلتقي في مرحلة الإياب النصر مع ضيفه الظفرة، ويستقبل الجزيرة شباب الأهلي، وفي يوم الجمعة يخرج الشارقة لمواجهة خورفكان، فيما يستقبل الوحدة منافسه العين.