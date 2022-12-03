4 مواجهات لمنتخب الجودو في افتتاح بطولة طوكيو

يخوض المنتخب الأول للجودو اليوم أربع مباريات بالدور التمهيدي لبطولة طوكيو غراند سلام للجودو لعام 2022، والتي تقام منافساتها على مدار اليوم وغداً. وفي مباريات اليوم، تلعب باتسو ضد بطلة هونج كونج اللاعبة لام يونج، وتواجه ميثاء النيادي الجورجية لولا دزنينو. وعلى مستوى الرجال في وزن تحت 66 كيلوغراماً، يخوض جورام مباراته الأولى مع السعودي عبدالله الجيزاني، ويخوض أرام مباراته الأولى مع الصيني تايبيه شانغ وي في وزن تحت 90 كيلوغراماً.