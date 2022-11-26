طاقم تحكيم إماراتي يدير مباراة صربيا والكاميرون في كأس العالم 2022

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم الدولي محمد عبد الله حسن لإدارة مباراة منتخبي صربيا والكاميرون، الإثنين المقبل، ضمن مباريات المجموعة السابعة لكأس العالم 2022 في قطر.

وستكون المرة الثانية التي يظهر فيها طاقم التحكيم الإماراتي في كأس العالم بعدما قاد مباراة إسبانيا وكوستاريكا في الجولة الأولى ضمن المجموعة الخامسة إذ قدم خلالها محمد عبدالله حسن ومساعديه حسن المهري ومحمد الحمادي أداء تحكيمي مميز وخلت المباراة من أي أخطاء تحكيمية وفقا لخبراء التحكيم.

