هانا تحصد ذهبية «بي إم إكس» في الدرّاجات الهوائية للمناطق الحضرية

أحرزت الأميركية هانا روبرتس، (21 عاماً)، الميدالية الذهبية لمنافسات الـ«بي إم إكس» للأسلوب الحر في بطولة العالم للدرّاجات الهوائية في المناطق الحضرية (أبوظبي 2022)، على الرغم من سقوطها في الجولة الأولى، لتتوج ببطولة العالم للمرة الرابعة في تاريخها برصيد 87.20 نقطة.

وجاءت السويسرية نيكيتا دوكاروز في المركز الثاني، تليها ايفيتا ميكوليكوفا من جمهورية التشيك في المركز الثالث.

ونجح الياباني ريمو ناكامورا في التتويج ببطولة العالم للدرّاجات الهوائية في المناطق الحضرية (أبوظبي 2022)، حيث سجل 93.80 نقطة في عرض مثير، تغلب من خلاله الدراج الشاب على جاستن دويل وأنتوني جانجين الذي تبعه عن كثب برصيد 91.50 نقطة و 91.20 نقطة على التوالي.

وأقيمت البطولة، برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومن المقرر أن تستضيف أبوظبي البطولة مجدداً عام 2024، وبطولة جران فوندو العالمية في عام 2028.

وتوّج الأبطال مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية مريم الرميثي، ومدير مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية أحمد بهارون، ومدير عام شركة أبوظبي للإعلام بالإنابة عبدالرحيم النعيمي، ومدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، صالح الجزيري.

الياباني ناكامورا توج ببطولة العالم للدرّاجات الهوائية.