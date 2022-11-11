منتخب الأوروغواي يتدرب على استاد جامعة نيوروك أبوظبي

يستضيف استاد جامعة نيويورك أبوظبي تدريبا مفتوحا أمام وسائل الإعلام لمنتخب الأوروغواي استعدادا لمشاركته في نهائيات كأس العالم 2022. وتقام التدريبات يوم الثلاثاء المقبل الساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات في مقر استاد الجامعة بجزيرة السعديات. ويقيم منتخب الأوروغواي معسكره في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر الجاري، حيث يخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كلا من غانا والبرتغال وكوريا الجنوبية.