تذاكر كأس دبي العالمي 2023 تبدأ من 20 درهماً

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن إطلاق بيع تذاكر النسخة الـ27 من أمسية كأس دبي العالمي، البالغ مجموع جوائزها المالية 30.5 مليون دولار، وتعدّ من أهم وأكبر المناسبات الرياضية في العالم، وتقام السبت 25 مارس 2023 على مضمار ميدان الشهير، وللمرة الأولى بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وقال نادي دبي لسباق الخيل في بيان صحافي: «تتوافر مجموعة واسعة من التذاكر للبيع، حيث تعرض التذاكر العامة بأسعار تبدأ من 20 درهماً، بينما يبلغ سعر تذاكر منطقة (أبرون فيوز) النابضة بالحياة بـ295 درهماً، كما يوجد عدد كبير من خيارات الضيافة التي توفر إطلالات علوية على المضمار، وتبدأ أسعار الإفطار من 600 درهم مقابل باقة منطقة (سكاي بابل)، ويمكن للأطفال تناول الطعام مقابل 300 درهم».

وأعلن عن توافر منطقة (بريميو) بإطلالة جميلة على مسار المضمار، ومنطقة جلوس بالقرب من حلبة تسريج الخيول، وتبدأ العروض من 1500 درهم للشخص الواحد، أما الأشخاص الباحثون عن منطقة جلوس أكثر حصرية، فنادي دبي لسباق الخيل يقدم عروضاً مميزة في جناح (مونتروسو) تبدأ من 2550 درهماً للشخص، على أن تبدأ الأسعار في مطعم «وينرز سيركل» من 3600 درهم للشخص.

وأكد البيان وجود خيارات عدة لكبار الشخصيات، وأوضح: «يبلغ سعر الباقات المعروضة لكبار الشخصيات 4000 درهم، وذلك في منطقة (بادوك فيو)، و5750 درهماً في (دبي لاونج)، بينما يبلغ سعر تذكرة منطقة (Royal Enclosure) الحصرية، التي تعد إضافة جديدة لهذا الموسم نحو 10 آلاف درهم للشخص الواحد».

وقال عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، اللواء الدكتور خبير محمد العظب: «انطلقت منذ الآن شعلة الحماس للدورة المقبلة لكأس دبي العالمي، ويسرنا عرض التذاكر منذ وقت مبكر لمنح عشاق السباقات فرصة للانضمام لهذه الرحلة المثيرة».

واختتم: «نتطلع مرة أخرى للترحيب بأفضل الفرسان والمدربين والخيول في مضمار ميدان بتاريخ 25 مارس، علاوة على الضيوف من جميع أنحاء العالم لصنع الذكريات معنا».

• النسخة الـ27 من كأس دبي العالمي تقام 25 مارس المقبل، بجوائز تصل إلى 30.5 مليون دولار.