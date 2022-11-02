نجوم الإمارات أبطال من ذهب في بطولة العالم للجوجيتسو

واصل المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية "شركة مبادلة للاستثمار" أداءه القوي في خامس أيام النسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم للجوجيتسو، في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية وتستمر حتى 8 الجاري. ونجح أبطال المنتخب خلال منافسات اليوم في مواكبة الآمال والتطلعات المعقودة عليهم بتقديم أداء رفيع وحصد 6 ميداليات ملونة عبارة عن ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، ساهمت في تعزيز رصيد الدولة الإجمالي الذي بلغ 25 ميدالية.

وحصد كل من عمر السويدي وعبدالله الكبيسي ذهبيتي وزن 56 ، و94 كجم على التوالي، وتمكن من حصد الميداليات الفضية كل من ذياب النعيمي وزن 56 كجم، وفيصل الكتبي 94 كجم، بينما حصلت شما الكلباني على برونزية وزن 63 كجم، وحمدة الشكيلي على برونزية 45 كجم. وحصلت مهرة محفوظ التي تنافس في فئة فوق 70 كجم على درع اللعب النظيف لالتزامها بأرفع معايير الروح الرياضية خلال نزالاتها مع المنافسين.