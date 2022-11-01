الجولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية «سويدية - ألمانية»

ظفر الفريق السويدي المكون من ديفيد أهمان، وجوناثان هيلفيغ بالمركز الأول في منافسات الرجال للجولة العالمية لكرة الطائرة الشاطئية للمحترفين «دبي 2022» التي نظمها الاتحاد الدولي للعبة، بدعم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المحلي. وتمكن الفريق السويدي من الفوز على نظيره الأرجنتيني، والمكون من توماس كابوجروسو، ونيكولاس كابوجروسو بنتيجة 2-صفر. وفي منافسات السيدات، فاز الفريق الألماني المكون من إيزابيل شنايدر، وجوليا سود بالمركز الأول بتغلبه على الفريق الأمريكي المكون من مولي تورنر، ومادلين أندرسون بنتيجة 2-صفر.

وتوج الفائزين بالبطولة والمراكز الشرفية، كل من أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جمال المطروشي، ورئيسة لجنة استضافة البطولات بالاتحاد الدولي لارا ماريش.