«كلاسيكو» شباب الأهلي والعين.. فرصة لاقتحام المنافسة

سيحصل الفائز في «كلاسيكو» شباب الأهلي والعين على فرصة لدخول أجواء المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، عندما يلتقيان اليوم الساعة 20:00 على استاد راشد في نادي شباب الأهلي في دبي، خصوصاً أن الجولة الثامنة تشهد مباراتين مؤثرتين في صراع الصدارة ستجمعان الشارقة مع الوحدة والجزيرة مع الوصل.

وتتشابه ظروف الفريقين، إذ يمتلك كل منهما 13 نقطة، ويتفوق «الزعيم» بفارق الأهداف على شباب الأهلي في المركز الرابع، بينما يحتل «فرسان دبي» المركز الخامس.

ويدخل شباب الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما تحسنت نتائج الفريق في الجولتين السادسة والسابعة بفوزه على كل من الجزيرة وخورفكان، ليعوض «فرسان دبي» البداية المخيبة في انطلاقة الموسم وخسارة الفريق ثماني نقاط في أول خمس جولات بخسارته أمام كل من الشارقة والظفرة وتعادله مع اتحاد كلباء.

ويراهن «فرسان دبي» على خوض اللقاء على ملعبه، إذ تم بيع تذاكر المباراة بالكامل، ما يسهم في وجود أجواء جماهيرية رائعة تعيد ذكريات «الكلاسيكو» الأكثر إثارة في دوري المحترفين على مدار سنوات عديدة.

في المقابل، لا يختلف الوضع بالنسبة إلى العين الذي استعاد ذاكرة الانتصارات بتغلبه خارج أرضه على النصر 3-1، بعدما كان قد خسر «الزعيم» على أرضه أمام الوحدة 2-3.