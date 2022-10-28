نوف العنزي: كنت طفلة خجولة.. وحققت أمنيتي بأن أصبح لاعبة

كشفت لاعبة فريق ليغانيس الإسباني، الدولية الإماراتية، نوف فالح العنزي، لأول مرة، عن مراحل طفولتها ومشوارها الكروي، وأشارت إلى أنها كانت خجولة، وأنه حينما كان يتم سؤالها عما تريد أن تصبح حين تكبر، كانت تجيب دائماً بأنها ترغب في أن تكون لاعبة كرة قدم، مشيرة إلى أنها صنعت التاريخ بأن أصبحت أول لاعبة إماراتية تحترف في الدوري الاسباني للسيدات.وقالت العنزي في مقابلة مع صحيفة «آس» الإسبانية إنها تعيش حلمها حالياً كونها لاعبة كرة قدم، وأنها ظلت محافظة على طموحها ورغبتها في أن تصبح لاعبة، كما قالت إنها أثبتت أن المرأة العربية قادرة على التفوق والنجاح، وأن تكون نموذجاً لأخريات، وأضافت: «من المهم أن ترى اللاعبات يصبحن نموذجاً في بلدهن في ممارسة كرة القدم، ليس محلياً فقط، ولكن أيضاً في الخارج، لأن هذا يساعدهن في تحقيق أحلامهن».

وتعليقاً على ارتدائها للقميص رقم 10 مع منتخب الإمارات للسيدات، رغم كونه ليس الرقم الذي كان يرتديه عدد من قدوتها في فريق رجال برشلونة، قالت: «أنا معجبة بطريقة لعب تشافي وبوسكيتس وإنييستا كثيراً، وفي فريق السيدات فإن أليكسيا بوتياس هي قدوتي في الوقت الحالي، نعم أنا أحب برشلونة».

وكانت اللاعبة الدولية قد بدأت مشوارها مع نادي الوحدة، حين كان عمرها 16 عاماً، وتألقت مع «العنابي»، ما أسهم في انضمامها إلى المنتخب الوطني، وخاضت تجربة احترافية مع فريق وادي دجلة المصري، قبل أن تحط الرحال في الدوري الاسباني مع فريق ليغانيس لتقترب من قدوتها في فريق برشلونة، اللاعبة أليكسيا بوتياس الحائزة أخيراً جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم، للمرة الثانية على التوالي، منتصف الشهر الجاري.

وحول مشاركتها مع المنتخب الوطني الإماراتي، قالت نوف العنزي إن أسلوب (التيكي تاكا) الذي يشتهر به فريق برشلونة هو المفضل بالنسبة لها، وأنها في آخر تجمع للمنتخب كانت الحصة التدريبية تدور حول الاستحواذ على الكرة، وأضافت: «نحن نحاول أن نتحسن وأن يصبح أسلوبنا مشابهاً لكرة القدم الاسبانية».

وذكرت الصحيفة الاسبانية أن اللاعبة نوف لم تكن تتخيل أنها قد تكرس حياتها لكرة القدم، وأن ذلك أيضاً لم يمنعها من مواصلة الدراسة، حيث تخصصت في هندسة أمن المعلومات، وتخطط حالياً لدراسة الماجستير في إدارة الرياضة من الجامعة الأوروبية في العاصمة مدريد.

نوف العنزي بدأت مع فريق الوحدة، ثم لعبت لوادي دجلة المصري، قبل الانتقال إلى ليغانيس الإسباني، كما تعتبر من أبرز نجمات منتخب الإمارات للسيدات.