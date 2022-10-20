"المركزي" يصدر مسكوكات تذكارية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس "UAEFA"

أعلن مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم عن الإصدار المرتقب لمسكوكات تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد، وذلك بالتزامن مع نهائي كأس رئيس الدولة.

ويهدف إصدار هذه المسكوكة التذكارية إلى تسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققها اتحاد الإمارات لكرة القدم منذ تأسيسه عام 1971 على المستويات الخليجية والدولية.

وسيطرح المصرف المركزي 1000 مسكوكة من الفضة، زنة كلٍ منها 40 غراماً. سيتضمن الوجه الأمامي شعار واسم اتحاد الإمارات لكرة القدم باللغتين العربية والإنجليزية، وعبارة " 50 عام" احتفاءً بمسيرة تاريخ اتحاد الكرة. أما الوجه الخلفي فسيتضمن شعار دولة الإمارات محاطاً باسم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى القيمة الاسمية للمسكوكة (50 درهماً)، علماً بأنها لن تكون متاحة للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه.

وبهذه المناسبة، أكّد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن هذا الإصدار يعد خطوة تاريخية مهمة، وتكريم لكل الذين عملوا في اتحاد الكرة منذ تأسيسه إلى اليوم. وعبّر رئيس الاتحاد عن سعادته بالاحتفاء بتاريخ مؤسسة رياضية وطنية عريقة أسهمت بتحقيق العديد من الإنجازات الإقليمية والقارية والدولية.

وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي جهود مصرف الإمارات المركزي وإدارته، مؤكداً أن هذه المسكوكات ستكون ذاكرة حية، تذكّر الأجيال بالعطاء الذي قدمته مجالس الإدارات المختلفة وبقية المنتسبين، وبأهمية كرة القدم بصفتها نشاط انساني واللعبة الشعبية الأولى في العالم. كما أشاد بالتعاون مع المصرف المركزي الذي يأتي ضمن خطة اتحاد الكرة الانفتاح على جميع المؤسسات الوطنية وتوطيد العلاقة بين أسرة كرة القدم وبقية القطاعات العامة والخاصة في الدولة.

بدوره أكّد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى،: "إن إصدار هذه المسكوكات التذكارية يجسد الانجازات التي حققها اتحاد الإمارات لكرة القدم في مجال تطوير كرة القدم، والاستثمار في المواهب الرياضية لخدمة المجتمع وإحراز مزيد من التقدّم والنجاح على الصعيد المحلي والعالمي، ونسعى من خلال هذا الإصدار إلى ترسيخ أهمية كرة القدم ودورها في تمثيل دولة الإمارات في المحافل الخارجية، كما نثمّن جهود الاتحاد للارتقاء بهذه الرياضة".