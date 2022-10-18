10 سباقات جري ليلية في مدينة إكسبو دبي

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن تنظيم 10 سباقات جري ليلية مفتوحة للجمهور من جميع الأعمار والقدرات وذلك بالتعاون مع "ريس مي" المنظمة للفعاليات الرياضية.

تقام السباقات من أكتوبر الحالي وحتى مارس من العام المقبل، ويمكن للراغبين التسجيل والمشاركة في سباقات لمسافة 2.5 كيلومتر و 5 كيلومترات. تشمل السباقات جوائز وفعاليات ترفيهية ومفاجآت، ويمكن التسجيل في سباق واحد مقابل 65 درهماً، أو السباقات العشر مقابل 550 درهماً.

وتوفر المسارات المضاءة التي تمتد في أرجاء موقع مدينة إكسبو دبي الخلاب مكاناً مثالياً يشجع على ممارسة الأنشطة الرياضية ويحفز الزوار على تبني نمط حياة صحي.

وتقام السباقات من الساعة السابعة والنصف إلى الثامنة وخمس وأربعين دقيقة من أيام : 25 أكتوبر و 8 نوفمبر و 22 نوفمبر و 6 ديسمبر 2022و 10 يناير و 24 يناير و 7 فبراير و 21 فبراير و 7 مارس و 21 مارس 2023 ، ويمكن التسجيل عبر موقع "ريس مي".