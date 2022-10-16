نفاد تذاكر ودية الإمارات والأرجنتين في وقت قياسي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن نفاد تذاكر المباراة الودية بين منتخبي الإمارات والأرجنتين التي يستضيفها استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي 16 نوفمبر المقبل، حيث بيعت التذاكر بالكامل في زمن قياسي لم يتعد 24 ساعة. وما زالت الفرصة متوفرة لحضور جلسة تدريب مفتوحة للمنتخب الأرجنتيني في استاد آل نهيان بأبوظبي يوم 13 نوفمبر الساعة 6 مساءً.

وتتوفر التذاكر لحضور التدريب المفتوح الآن مقابل 25 درهم إماراتي، وتتيح للجماهير فرصة مشاهدة أحد أبرز لاعبي كرة القدم خلال العقدين الأخيرين «ليونيل ميسي»، الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، إلى جانب مجموعة من نجوم اللعبة بمن فيهم أنخيل دي ماريا، لاعب نادي يوفنتوس؛ ولاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان؛ وباولو ديبالا لاعب روما؛ وجولييان ألفاريز، لاعب مانشستر سيتي.

وقال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني في تصريح صحافي: «تعد الأرجنتين إحدى الدول المرشحة للفوز بكأس العالم هذا العام، حيث يضم منتخبها مجموعة مميزة من اللاعبين الذين قد تكون هذه البطولة محطتهم الدولية الأخيرة».