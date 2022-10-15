العين والوحدة.. «كلاسيكو» لا يعترف بالمنطق

سيكون عشاق دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم على موعد مع إحدى أقوى مواجهات البطولة، حينما يستقبل فريق العين في الساعة الثامنة من مساء اليوم ضيفه الوحدة على استاد هزاع بن زايد في «كلاسيكو أبوظبي»، ضمن الجولة السادسة من البطولة، وذلك في لقاء تشير فيه كل التوقعات إلى أنه سيلبي طموحات المراقبين، نظراً لموقفهما الحالي في جدول الترتيب، إذ يحتل «الزعيم» المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بينما لدى «العنابي» سبع نقاط في المركز الخامس.

وعلى الورق تبدو حظوظ الفريقين متساوية في إمكانية تحقيق الانتصار من واقع النتائج التي حققها الطرفان في الجولات السابقة، لكن مواجهات «الكلاسيكو» التي تجمع الجانبين ظلت لا تعترف بلغة المنطق، وهو ما يرفع من مستوى الندية لدى لاعبي الفريقين وأجهزتهما الفنية ومن خلفهما جماهيرهما المتعطشة لاحتفال بتحقيق انتصار.

ويفرض الواقع على أصحاب الأرض ضرورة اللعب بتوازن ما بين الدفاع والهجوم طوال وقت المباراة، وعدم المجازفة بالاندفاع هجومياً بصورة بحتة نظراً للطريقة التي يخوض بها ضيوفهم اللقاء، والتي تعتمد على استغلال المساحات والكرات العرضية، وهو ما يتطلب منه الحذر خصوصاً من المهاجم البرازيلي جواو بيدرو الذي يجيد استخدام رأسه بمثل دقة تسديداته بالأقدام.

وفي المقابل، سيقع على عاتق خط دفاع «العنابي» بقيادة فارس جمعة ولوكاس بيمنتا الحذر من الوقوع في أي أخطاء حتى لو كانت بسيطة، إذ إن مهاجم فريق العين، التوغولي لابا كودجو، يستطيع التسجيل من أنصاف الفرص.

• على الورق.. حظوظ الفريقين متساوية في إمكانية تحقيق الانتصار.