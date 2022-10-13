«عمومية المنظمة العالمية للجواد العربي» في أبوظبي

أقرت المنظمة العالمية للجواد العربي «الواهو»، موافقتها على استضافة اجتماع الجمعية العمومية المقبل للمنظمة في أبوظبي، فبراير 2025، كما أجازت المنظمة الكثير من المقترحات المهمة التي قدمها وفد الإمارات للارتقاء بالخيل العربي، وتوفير أعلى مستوى من الخدمات للملاك والمربين حول العالم من أجل تطوير وترقية الأداء في المجالات كافة، ومن ذلك الإسراع في إنشاء قاعدة إلكترونية لبيانات الخيل العربية المسجلة في «الواهو» تحت رعاية المنظمة، واعتماد اللغة الإنجليزية في إصدار شهادات التلقيح، مع الاتفاق على نموذج موحد لكل الدول الأعضاء. جاء ذلك خلال مؤتمر المنظمة الذي انطلق أول أمس في العاصمة الأردنية عمان، ويستمر أسبوعاً حافلاً بالعديد من الفعاليات والمحاضرات بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، لبحث واستعراض القضايا والملفات كافة التي تتعلق بالخيول العربية الأصيلة. ومثل الإمارات في المؤتمر المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية محمد الحربي، وعيضة المنهالي، والدكتور عبدالوهاب بن عميرة، والدكتور هيثم بابكر.