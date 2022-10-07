«مبادلة» ترعى المنتخب الوطني للجوجيتسو

أعلن اتحاد الجوجيتسو وشركة مبادلة للاستثمار – «مبادلة» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية للمشاركة في الارتقاء باللعبة، وترسيخ مكانة الدولة العالمية في الجوجيتسو. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم في أبوظبي، ووقّع على الاتفاقية من جانب اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عبدالمنعم الهاشمي، ومن جانب شركة مبادلة للاستثمار نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية حميد الشمري.

وقال اتحاد الجوديتسو في بيان أمس إنه «بحسب اتفاقية الشراكة أصبحت شركة مبادلة للاستثمار أول راع رسمي حصري للمنتخب الوطني للجوجيتسو بمختلف فئاته، كما وستملك حقوق التسمية الخاصة بصالة جوجيتسو أرينا». وأضاف: «تأتي هذه الرعاية الحصرية في إطار حرص شركة مبادلة على تقديم الدعم لأحد أنجح المنتخبات الوطنية على الإطلاق».