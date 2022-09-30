اتحاد الهوكي يكثف جهود تشكيل المنتخب ويستعد لانطلاق الدوري

استقر اتحاد الهوكي برئاسة عبدالله الدح على ثمانية لاعبين ضمن جهوده لتشكيل المنتخب الوطني للعبة، على أن يتم استكمال العدد خلال الفترة المقبلة، مع انطلاق مسابقة الدوري في نوفمبر المقبل، بمنتزه الشارقة. وأكد أحمد السويدي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد في تصريح صحافي وجود إقبال كبير على المشاركة في مسابقة الدوري العام للعبة، وأنه تم تمديد باب التسجيل للفرق المشاركة في المسابقة لمدة أسبوعين إضافيين بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد المنضمين. وأوضح السويدي أن عدد الفرق وصل حتى الآن إلى 12 فريقاً تم تسجيلهم بشكل رسمي، ويضم كل فريق 25 لاعباً، ومن المتوقع أن يرتفع خلال الفترة المقبلة قبل غلق باب التسجيل في الأسبوع الأول من أكتوبر.